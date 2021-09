Nach dem sie im Jahr 2020 aufgrund der Pandemie ausfallen mussten, gehen am kommenden Wochenende die inzwischen 29. Internationalen Keramikwochen mit gewohnt umfangreichen Programm an den Start. Wie immer gibt es auch den allseits beliebten Töpfermarkt auf dem Sennhofplatz. Die Anzahl der ausgewählten Keramiker aus dem ganzen Bundesgebiet, Frankreich, Belgien und Ungarn ist auf 45 begrenzt. Am Samstag, 11. und Sonntag, 12. September können die Besucher beobachten, was die Künstler und Künstlerinnen aus dem plastischen Material machen. Das geht vom Geschirr über das Unikatgefäß bis hin zum keramischen Schmuck, zu Figuren, Gartenbrunnen und Öfen.

Der Töpfermarkt ist am Samstag, 11. September, 10 bis 18 Uhr, und am 12. September, 11 bis 18 Uhr, geöffnet. Parallel kann auf dem Burgplatz eine Wettbewerbs- und Verkaufsausstellung der Töpfermarktteilnehmer unter dem Motto „Dekorseligkeit“ mit Publikumsgewinnspiel besucht werden. Die Bekanntgabe der Publikumspreise und Preisvergabe findet am dort Sonntag um 17 Uhr statt. Eröffnet werden die 29. Internationalen Keramikwochen am Freitag, 10. September, 19 Uhr, im Hüfinger Rathaus durch Bürgermeister Michael Kollmeier.

Walter Lokau macht eine Einführung in die diesjährigen Sonderausstellungen im Rathaus und im Museum unter dem Motto „Kreaturen und Körper“, die anschließend geöffnet sind. Mit Marianne Eggiman, Anna Dorothea Klug und Dorothee Wenz werden drei mit Ton und Porzellan arbeitende Bildhauerinnen vorgestellt, die mit ihren Arbeiten Grenzbereiche der Figuren-Imagination ausloten. Die Ergebnisse sind laut Ankündigung zum Töpfermarkt Hybride, Mischwesen, Mutationen und Traumhaftige.

Klar und kunstvoll in der Formulierung bleiben die Arbeiten für den Betrachter zumeist rätselhaft vage in ihrer Bedeutung und schaffen Räume unbestimmter Interpretation, ohne die Wahrnehmung des Betrachters gleich mit einer Botschaft oder Belehrung zu überfrachten. Die Sonderausstellungen von Dorothee Wenz in der Rathausgalerie und im Rathausfoyer und von Marianne Eggimann und Anna Dorothea Klug im Stadtmuseum können an den Öffnungszeiten des Töpfermarkts sowie am 19. Und 26. September jeweils von 14 bis 17 Uhr oder nach Vereinbarung besucht werden.

Für kleine Besucher ist während dem Töpfermarkt Thomas Benirschke in der Pfarrhausstraße zu Gast. Mit seiner Mitmachaktion „Vierhändig drehen an der Zaubertöpferscheibe“ macht der diplomierte Keramik-Designer aus Kiedrich Kindern den Ton begreiflich. Mit seiner Hilfe und Stütze lernen sie fühlen und gestalten. Jeder macht seine eigenen Entwürfe. Auf der „Zaubertöpferscheibe“ werden sie dann räumlich umgesetzt. Einer kurbelt für den Antrieb, am anderen Ende drehen Kinder und Erwachsene zusammen mit Thomas Benirschke vierhändig ihre Figuren oder Gefäße. Die Werke können mitgenommen und später gebrannt werden.

Weitere Informationen gibt es unter (07¦71)60¦09¦24, auf www.huefingen.de oder über die E-Mail tourismus-kultur@huefingen.de.

Kulturelles

Schwergewicht

Initiatorin der ersten Keramikwochen in Hüfingen war Ingrid Rockrohr. Mit Hilfe der Stadt und des damaligen Bürgermeisters Anton Knapp rief sie die Veranstaltung im Jahr 1992 ins Leben. Mittlerweile sind die internationalen Keramikwochen zu einem wichtigen Bestandteil im Kulturkalender der Stadt Hüfingen geworden und ziehen jedes Jahr viele Besucher an. Ein wichtiger Bestandteil ist der Töpfermarkt auf dem Sennhofplatz am ersten Wochenende. Künstlerischer Leiter der Veranstaltung ist seit einigen Jahren der Keramikexperte Walter Lokau. Er stellt den Töpfermarkt zusammen, selektiert die Bewerbungen. Es geht dabei um besondere Stücke, keine Massenware. 2021 ist die Anzahl der Aussteller wegen der Pandemie begrenzt.