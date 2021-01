Die Kinder des evangelischen Kindergartens Hüfingen finden die blauschimmernden Paneelen auf dem Dach ihrer Einrichtung nicht nur schön. Sie wissen auch genau, was die können: nämlich Strom aus Sonnenlicht produzieren – ohne die Umwelt und das Klima zu belasten. Besonders freuen sie sich laut Mitteilung der Stadtverwaltung, dass sie den Sonnenstrom selbst nutzen.

Mit den Anlagen wird der Jahresbedarf von rund 91 Durchschnitthaushalten produziert

Die Stadtwerke Hüfingen haben auf den kommunalen Gebäuden – evangelischer Kindergarten und Schulmuseum – jetzt gleich zwei Photovoltaikanlagen in Betrieb genommen mit einer installierten Leistung von insgesamt rund 60 Kilowatt Peak. Der erzeugte Strom werde vorrangig für den Eigenbedarf der beiden Einrichtungen genutzt; ein Batteriespeicher sorge dafür, dass der erzeugte Strom optimal dafür genutzt wird. Lediglich der Überschuss werde ins öffentliche Netz eingespeist. Die Eigenerzeugung der Stadtwerke steige mit diesen beiden Neuanlagen auf rund 320.000 Kilowattstunden pro Jahr. „Das entspricht dem Jahresbedarf von rund 91 Durchschnittshaushalten“, sagt Bürgermeister Michael Kollmeier.

Nun hat Hüfingen 13 städtische Photovoltaik-Anlagen

Mit diesen Neuanlagen steigt die Zahl der städtischen Photovoltaik-Kraftwerke auf 13 und die installierte Leistung auf 363 Kilowatt Peak. „Wir bauen die Eigenerzeugung an Strom aus erneuerbaren Energien kontinuierlich weiter aus“, so Kollmeier und fügt hinzu: „Der Klimaschutz ist ein wichtiges Thema der Stadtentwicklung in Hüfingen. Die Stadtwerke treiben im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Energiewende sukzessive voran.“ Naben der Eigenstromerzeugung gibt es noch Wärmeprojekte wie zum Beispiel im Gebiet Rappenschneller-Ost und Burgplatz.