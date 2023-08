„Wir waren alle sehr erfreut über das Ergebnis des Petitionsausschusses“, sagt Charlotte Oschwald, die in der Verwaltung des Demeterhofs tätig ist.

Dieser Landtagsausschuss hatte sich am 29. Juni 2023 deutlich gegen die Pläne der Stadtverwaltung ausgesprochen, die ein neues Wohngebiet in unmittelbarer Nachbarschaft des Demeterhofs Bogenschütz umsetzen möchte.

Es sei ein positives Zeichen nach langen Versuchen, in der Sache ein Entgegenkommen mit der Stadtverwaltung zu erreichen oder das Projekt zu verhindern.

Die Hofbetreiber sehen in den angedachten Bauplätzen in unmittelbarer Nachbarschaft eine Existenzbedrohung für ihren Betrieb. „Es wären drei Familien betroffen und die Mitarbeiter“, verdeutlicht Charlotte Oschwald die Situation.

Reaktionen auf die Empfehlung

Bedenken der Projektgegner sind mögliche Konflikte zwischen Landwirtschaft und künftigen Anwohnern, die als vorprogrammiert angenommen werden. Das sah auch der Petitionsausschuss so. Außerdem wurde die Frage gestellt, ob ein Neubaugebiet in dem kleinen Ort überhaupt sinnvoll sei, unabhängig von der Standortwahl.

Empfehlung des Ausschusses Das Wohngebiet könne nicht in dieser Form und nicht an diesem Platz umgesetzt werden, so lautete die Empfehlung von Georg Heitlinger (FDP), Landtagsabgeordneter und Mitglied des Petitionsausschusses. Er hatte sich zusammen mit Armin Waldbüßer (Grüne) Anfang Mai vor Ort ein eigenes Bild von der Problematik in Sumpfohren gemacht.

Ortsvorsteherin Ancilla Batsching zeigte sich Anfang Juli enttäuscht vom Ausschussergebnis, weil die Nachfrage nach Bauplätzen nach wie vor vorhanden und ein Neubaugebiet wichtig für die Dorfentwicklung sei.

Bürgermeister Michael Kollmeier teilte damals mit, dass man das Ergebnis des Petitionsausschusses im Detail auswerten und in die weiteren Abwägungen mit einbeziehen werde.

Im weiteren Verfahren gelte es, die Interessen aller Seiten abzuwägen. Man befinde sich auf Stufe eins, nämlich der frühzeitigen Beteiligung des zweistufigen Bebauungsplanverfahrens. „Es wird Aufgabe des Gemeinderates sein, die kommunale Planungshoheit auszuüben“, so Kollmeier weiter.

Gab es bereits Gespräche?

Noch ist also offen, wie es genau weitergeht in dem Konflikt. Mit der Empfehlung des Petitionsausschusses im Rücken sei nun zwar Hoffnung vorhanden, dass eine Lösung gefunden wird, beschreibt Charlotte Oschwald die aktuelle Situation. „Aber wir hängen noch immer in der Luft.“

Denn: Ob das Baugebiet jetzt tatsächlich noch einmal überdacht wird oder ob an vorhandenen Plänen festgehalten wird, das ist und bleibt Sache der Stadtverwaltung Hüfingen.

Nach dem Bekanntwerden der Empfehlung habe es noch keinen weiteren Austausch zwischen den beiden Parteien gegeben, teilt Charlotte Oschwald mit. Die gute Nachricht: Man sei aber in Kontakt, um einen gemeinsamen Gesprächstermin zu finden.

Ein erster Anlauf im Juli sei aufgrund von anderen Terminen gescheitert. Jetzt laufe eine weitere Terminsuche. Wann man tatsächlich gemeinsam an einem Tisch sitze, stehe derzeit aber noch nicht fest.