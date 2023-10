Blut spenden rettet Leben – auch mit diesem Slogan will der Blutspendedienst des Roten Kreuzes Menschen zum Aderlass animieren. Die Anzahl des abgegebenen Bluts geht zurück. Umso mehr freuen sich Rotes Kreuz und Kommunen über Bürger, für die das Blutspenden selbstverständlich ist. Wie in Hüfingen, wo Bürgermeister Michael Kollmeier am Donnerstagabend in der Rathausgalerie verdiente Spender geehrt hat. Dabei handele es sich um eine regionale, soziale, lebensrettende und wichtige Veranstaltung.

Der Bürgermeister zollte den Menschen Respekt, die sich selbstlos dazu entschlössen, mit ihren Blutspenden die Chancen auf schnellere Genesung kranker und verletzter Menschen zu erhöhen. Kollmeier hob die sehr gute Zusammenarbeit mit dem örtlichen Roten Kreuz hervor, ohne dessen ehrenamtliches Engagement ein derartiger Ehrungsabend nicht möglich wäre.

Kerstin Skodell, Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, lobte die Stadt Hüfingen, die seit Jahren die Bewirtung einer Veranstaltung übernimmt, deren Teilnehmer mehrfach im Jahr einen Teil der Freizeit dafür einsetzen, um mit ihren Blutspenden einen lebensrettenden Beitrag zu leisten. Skodell dankte den ehrenamtlichen Helfern, die dank ihrem Einsatz die logistisch herausfordernden Blutspendertermine in der Kernstadt und den Ortsteilen ermöglichen. Mit Bedauern stellte die Vorsitzende fest, dass sich der Rückgang der zu ehrenden Blutspender in den vergangenen Jahren fortsetzte. Sie führte dies auf die Altersbegrenzung zurück, die bislang das Blutspenden lediglich bis zu einem Alter von 72 Jahren erlaubt. „Es gibt viele junge Menschen, die Blutspenden, doch die Kontinuität, in der sie das machen, nimmt ab “, sah Skodell einen Grund dafür auch in der gesellschaftlichen Entwicklung.

Doch am Horizont zeichnet sich ein Hoffnungsschimmer ab, der den Rückgang stoppen könnte. Die Leiterin der Blutspende und stellvertretende Ortsvorsitzende, Maria Roßhardt, ging auf einen Entschluss des Deutschen Roten Kreuzes vor wenigen Tagen ein, wonach die Altersgrenze von 72 Jahren aufgehoben wird. Menschen dürfen ab sofort Blut spenden, so lange sie sich gesund fühlen.

Damit dies möglich ist, gibt es ab einem Alter von 60 Jahren im Abstand von fünf Jahren eine kostenlose Überprüfung der Fitness und Gesundheit auf der Basis erweiterter Untersuchungen des Blutbilds. Auch für Erstspender gibt es ab sofort kein Mindestalter mehr. Maria Roßhardt bedauerte, dass die während der Pandemie eingeführte Anmeldepflicht noch immer besteht. Dieser bürokratische Akt halte viele Menschen davon ab, spontan ihr Blut zu spenden. „In Hüfingen schicken wir niemanden ohne Anmeldetermin wieder nach Hause“, sagte Roßhardt und verwies darauf, dass beim jüngsten Blutspendetermin einige Personen nicht angemeldet gewesen seien.