Die Gemeinderatsfraktionen machten es sich nicht leicht bei der Entscheidung über den Verkauf der Hüfinger Anteile an der Energieversorgung Südbaar. Die Vor- und Nachteile wurden abgewogen, darunter die hohen Einnahmen von 3,8 Millionen Euro auf der einen und dem Verlust der Mitspracherechte beim Energieversorger auf der anderen Seite.

SPD und Bürgerforum/Grüne dagegen

Letztlich kam es zu einer 11:6 Abstimmung für den Verkauf der Hüfinger Anteile, wobei die CDU und die FW/FDP/UWV und Bürgermeister Michael Kollmeier für den Verkauf stimmten und die SPD sowie das Bürgerforum/Grüne den Verkauf ablehnten.

Eine Stromleitung in Hüfingen. Das Netz gilt als investitionsbedürftig. Nach dem Verkauf der Anteile an den Energiedienst kann die Stadt Hüfingen dafür nicht mehr herangezogen werden. | Bild: Dagobert Maier

Zuvor wurden in breiten Vorträgen der Fraktionsvorsitzenden die Gründe erläutert, die letztlich zu der mit Handzeichen durchgeführten 11:6-Abstimmung führten. Der Bürgermeister wurde beauftragt den Kaufvertrag zu unterzeichnen. Schon zu Beginn der Gemeinderatssitzung wurde ein Antrag von Michael Steinemann, diesen Tagesordnungspunkt zu vertagen, mehrheitlich abgelehnt.

Nachdem Bräunlingen und Blumberg den Verkauf der Anteile beschlossen haben, würde die Stadt Hüfingen als Einziger in der Gesellschaft verbleiben. Dadurch würden die Mitwirkungsrechte der Stadt Hüfingen sehr eingeschränkt und die Gemeinde müsste sich vermutlich an den bevorstehenden großen Investitionen beteiligen. Auch wäre eine eventuelle Beteiligung an den zu erwartenden Rückbaukosten am Gasnetz notwendig.

Neue Badfinanzierung gesucht

Mit dem Gewinnen der Stromversorgung wurde jahrelang das Hallenbad quersubventioniert. Nun müsse eine neue Badfinanzierung gefunden werden. Möglich wären auch Geldanlagen, so die Kämmerei. Bürgermeister Michael Kollmeier sah im dem Verkauf der Anteile viele Vorteile für die Stadt und sprach sich für den Verkauf aus.

Im Gegensatz dazu hatte Michael Steinemann (Bürgerforum/Grüne) seine Meinung geändert. Zu Beginn der Debatte vor Monaten war er von dem Angebot von 3,8 Millionen Euro begeistert, doch letztlich hätten ihn die Argumente, die gegen einen Verkauf sprechen, überzeugt.

„Auch in Zukunft wird richtig ordentlich Geld mit Strom verdient.“Michael Steinemann, Sprecher der BFSO/Die Grünen-Fraktion | Bild: Bürgerforum Hüfingen

„Ich denke, wenn die Stadt auf unser Stromnetz zumindest noch ein wenig Einfluss hätte, anstatt komplett raus zu gehen, wäre das besser.“ Wenn der Energiebereich in der ESB unattraktiv wäre, sei es doch merkwürdig, warum die Stadt ein so großzügiges Angebot zur Übernahme bekäme.

Hüfingen könnte Anteile übernehmen

„Auch in Zukunft wird richtig ordentlich Geld mit Strom verdient“, fügte Steinemann an. Er könnte sich auch vorstellen, dass Hüfingen die Anteile der Nachbargemeinden übernimmt und auch eine mögliche Verpachtung des Stromnetzes, wie in Löffingen, wäre eine überlegenswerte Variante gewesen, so Steinemann.

„Ein Ankauf der Anteile von Bräunlingen und Blumberg würde mindesten acht Millionen Euro kosten.“Christof Faller, Fraktionssprecher CDU | Bild: Rainer Bombardi

Dass der Verkauf keine einfache Sache sei, betonte Christof Faller (CDU), der auf einen nach seiner Meinung in früheren Jahren gemachten Denkfehler bezüglich eines eigenen Stromnetzes hinwies. Die EV Baar fusionierte, weil sie für den Strommarkt zu klein war und es war den meisten klar, dass die ESB in dieser Konstellation nicht ewig bestehen würde. „Wenn wir nicht verkaufen, dann sind wir mit 20 Prozent noch mit dabei. Ein Ankauf der Anteile von Bräunlingen und Blumberg würde mindesten acht Millionen Euro kosten“, so Faller.

Hohe Investitionen stehen an

Doch es müsse auch wegen der Energiewende in den nächsten Jahren viel Geld in die Netze investiert werden. Mit der Stromvermarktung sei meist viel Geld verdient worden. Doch im Bereich Netze gäbe es Verluste. „Unsere Fraktion ist dieses Risiko zu groß und deshalb stimmen wir für den Verkauf der Anteile“, sagte Faller.

„Ein Stromnetz verkauft man nicht, außer wenn man in arger Not ist.“Kerstin Skodell, Sprecherin SPD-Fraktion | Bild: Simon, Guy

Kerstin Skodell von der SPD sah die Situation und die Möglichkeiten etwas anders. Ein eigenes Stromnetz sei auch eine kommunale Daseinsvorsorge. „Ein Stromnetz verkauft man nicht, außer wenn man in arger Not ist“, sagte sie. Wer diese Summe zahlt, der wisse, dass er damit Geld verdienen kann.

Sie könne sich im Gegensatz zur Verwaltung gut vorstellen, die Anteile zu behalten. Sie trug ihre Meinung zum eingeschränkten Mitwirkungsrecht durch eine Minderheitsbeteiligung vor und betonte, dass sich die Stadt vermutlich an der Finanzierung der zukünftigen Investition beteiligen müsse. Auch an den Rückbaukosten des Gasnetzes.

„Nicht das Tafelsilber verkaufen“

Andere Energiestoffe kämen immer mehr und mit den Durchleitungsentgelten „ist immer Geld zu verdienen“. Wir sollten nicht unser Tafelsilber, ein wichtiges Stück unserer Infrastruktur unser Stadt, ohne Not verkaufen, sagte sie abschließend.

Zu Beginn seiner Worte ging Stephan Happle (FW/FDP/UWV) auf die zum Teil starken Schwankungen im Energiemarktsektor ein, die oft bei Strom und Gas unkontrollierbar geworden seien. Diese Lage sei sehr kritisch und die ESB habe sich an den Rand der Existenz gedrängt gefühlt.

„Die Veräußerung der Anteile zu einem sehr guten Angebot vom Energiedienst bringt mehr Vorteile für uns und auch für den Endkunden.“Stephan Happle, FW/FDP/UWV-Fraktion | Bild: Rainer Bombardi

Zwar habe sich die Situation etwas beruhigt, doch die Gefahren seien nach wie vor präsent und spürbar. Zudem komme mit der Netzunterhaltung eine riesige Aufgabe auf die ESB zu. „Nach Abwägung aller Für und Wider sind wir der Ansicht, dass eine Veräußerung der Anteile zu einem sehr guten Angebot vom Energiedienst, mehr Vorteile für uns bringt und auch für den Endkunden.“

Happle könnte sich vorstellen, mit dem Erlös des Verkaufes in das Nahwärmenetz zu investieren und die Bürger beim wichtigen Thema der Grundversorgung zu begleiten. Dabei dürften die Ortsteile nicht vergessen werden.