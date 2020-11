Die Stadtverwaltung von Hüfingen weist darauf hin, dass es verboten ist, am Containerstandplatz in der Hüfinger Friedenstraße Restmüll zu entsorgen: Wer das tut, macht sich strafbar.

Für die Einsammlung und Entsorgung des Mülls entstehen dem städtischen Bauhof laut Presseinformation der Stadt hohe Kosten. Die Stadtverwaltung Hüfingen bittet deshalb mögliche Zeugen um Hinweise zu dieser illegalen Müllentsorgung an Gabriele Weißhaar vom Ordnungsamt der Stadt Hüfingen unter der Telefonnummer (07 71) 60 09 34 oder per E-Mail an gabriele.weisshaar@huefingen.de