von Rainer Bombardi

Das Neujahrsschießen am Wagrain eröffnet das neue Jahr. Zwölf Böllerschüsse erklingen über Hüfingen, um der Stadt und der Gesellschaft für das Jahr 2023 nur Gutes verheißen. Seit Jahren erfreut es sich steigender Beliebtheit, was nicht zuletzt auch seiner Terminansetzung am Neujahrsmorgen um 11 Uhr zu verdanken ist.

Auch in diesem Jahr findet das Neujahrsschießen wieder statt, doch wartet es mit einer nicht alltäglichen Besonderheit auf. Landeskommandant Oberst Hans-Joachim Böhm von den Bürgerwehren der Milizen Baden-Südhessen ist zu Gast. Böhm ist Ehrenkommandant der Villinger Grenadiere. Auch Gäste weiterer Bürgerwehren wie Haslach oder Bad Peterstal sicherten bereits ihr Kommen zu.

Major übergibt an Leutnant

Auf dem Programm steht nebst den traditionellen Kanonenschüssen auch die nicht alltägliche Übergabe des Kommandos. Was die Bürgerwehr vor Jahresfrist administrativ vollzog, wird nun offiziell bestätigt. Leutnant Herbert Vogel übernimmt das Amt von Major Helmut Vogel, der seit 1989 als Vorsitzender der 1741 gegründeten historischen Bürgerwehr wirkt. Mehr als 35 Jahre hatte Vogel an jedem Neujahrsmorgen das Kommando.

Abgerundet wird der feierliche Akt durch die Beförderung des neuen Kommandanten vom Leutnant zum Hauptmanns. Am 14. Januar 2023 übernimmt der neue Kommandant Herbert Vogel zudem den Vorsitz der Bürgerwehr.

Vorgänger ist seit 43 Jahren aktiv

Herbert Vogel ist ein Urgestein der historischen Bürgerwehr 1741 und gehört ihr bereits seit 43 Jahren an. Seit Jahrzehnten begleitet er aktiv die Geschichte des Vereins, der sich in den vergangenen Jahren vor allem auf seine Repräsentationspflichten im Dienst von Kirche, Gesellschaft und der Stadt konzentrierte.

Zu den jährlichen Traditionsveranstaltungen zählen neben dem Neujahrsschiessen mit anschließendem Generalrapport und dem Barschen um Neujahrsringe auch die Mitwirkung an der Fronleichnamsprozession oder an Landestreffen.

Bürgerwehr sucht neue Mitglieder

Seit Jahren zählt die Bürgerwehr ein dutzend Aktive, darunter mit Andrea Vogel und Anita Stocker zwei Hüfinger Bürgerinnen. Der designierte Vorsitzende Herbert Vogel setzt sich mittelfristig zum Ziel, die Zahl der Aktiven zu erhöhen. Im kommenden Frühjahr hoffte er, Möglichkeiten während einem Treffen der Bürgerwehren, Garden und Milizen erörtern zu können, in deren Fokus die Mitgliederwerbung rückt.

„Hauptthema sind Diskussionen über Maßnahmen und Aktivitäten, die zu einem Mitgliederzuwachs führen könnten“, freut sich Herbert Vogel bereits auf seine neuen Aufgaben. Einen kleinen Vorgeschmack erhielt er bereits im abgelaufenen Jahr, als er das Amt des Kommandanten administrativ ausübte.

Kleine Gemeinschaft hat viel zu bieten

Die Kraft, die bevorstehenden Aufgaben zu bewältigen, geben ihm die Mitglieder, sagt er. „Wir sind zwar eine kleine Gemeinschaft, aber unsere Kameradschaft ist einfach toll und zeichnet den Verein aus. Wer zu uns hinzukommt, wird gleich mit offenen Armen aufgenommen und in die Truppe integriert.“ Helmut Vogel bezeichnet zudem die Auftritte im Land und den angrenzenden Regionen als einen Grund, der eine Mitgliedschaft jederzeit attraktiv macht.

Er skizziert die Traditions- und Brauchtumspflege als einen Eckpfeiler der Wehr, die Geselligkeit ist der andere. Sie ist jeweils während den monatlichen Treffen im Vereinslokal Ratsstube aus nächster Nähe zu erleben. Vogel signalisiert, dass dort auch Gäste jederzeit willkommen sind.

Uniformen wie bei Napoleon

Der neue Vorsitzende wird in Zukunft eine seinem Amt entsprechende Uniform mit entsprechendem Dienstgrad tragen. Sie entspricht in ihrem Aussehen jener der französischen Linien – Infanterie-Regimentern, die auf die Lebzeiten von Napoleon Bonaparte und ihren Einfluss auf die badische Revolution zurückgeht. Aus dieser Zeit stammt auch noch der Zusatz der Jahreszahl 1741 zum Vereinsnamen historische Bürgerwehr.

Dass die bereits im Jahr 1848 wieder aufgelöste Bürgerwehr wieder existiert, verdankt sie dem Kommandanten Georg Baum, der sie 1968 gemeinsam mit einigen ebenfalls geschichtsbewussten Gründungsmitgliedern wieder aus der Taufe hob.

Ein Römer ist er auch noch

Helmut Vogel beabsichtigt, sich weiterhin an allen Aktionen der Bürgerwehr zu beteiligen und zieht sich lediglich von der Vorstandsfront zurück. „In den vergangenen Jahren verstärkte sich zudem mein Faible für die Hüfinger Geschichte“, erzählt Vogel, der nebenbei auch noch als römischer Gästeführer der Tourist-Info und Akteur im Sommertheater unterwegs ist.

Enge Verbindung zum Römerfest Das erste Römerfest beim Römerbad entstand einst auf Initiative der Bürgerwehr in Kooperation mit der Stadt Hüfingen. Der scheidende Kommandant Helmut Vogel berichtet, wie er einst daran beteiligt war, dass das erste Römerfest beim heutigen Römerbad zustande kam. Schnell stellte er die entsprechenden Kontakte wie jene mit der Römergruppe aus Windisch her und entwickelte das Fest zu einem fixen Termin im Hüfinger Veranstaltungskalender. Inzwischen hat sich die Bürgerwehr mangels Mitglieder aus der aktiven Beteiligung zurückgezogen. Doch Helmut Vogel wirkt weiterhin in federführender Position während den Vorbereitungen mit. Die Planungen für das nächste Römerfest sind im Übrigen bereits im Gange. Es findet am 16. und 17. September 2023 statt.

„Wer mich kennt, der weiß um meine Vorlieben für die römische Geschichte im Allgemeinen und in Bezug auf Hüfingen im Besonderen.“