Drei Flugplätze gab es im Schwarzwald-Baar-Kreis vor dem Zweiten Weltkrieg. Mit ihrer Geschichte befasst sich Rolf Ebnet. Seine Recherchen möchte er bis zum Jahresende in einem rund 200 Seiten starken Buch veröffentlichen. 1925 wurde der Villinger Verkehrsplatz eröffnet. In den späten 1930er Jahren gingen in Hüfingen und Donaueschingen einfache Flugfelder mit Graspisten in Betrieb.

Drei Flugplätze, drei Funktionen

„Die drei Flugplätze hatten jeweils verschiedene Funktionen“ berichtet Ebnet. Galt es, Villingen in das dichter werdende Luftverkehrsnetz einzubinden, entstand Donaueschingen als Testgelände und Hüfingen, von den Militärs als Donaueschingen-Süd bezeichnet, für eine militärische Nutzung.

Das Bild zeigt die Messerschmitt, mit der der Pilot Arthur Böse in Donaueschingen gestartet war und über dem Elsass von der Flak abgeschossen wurde. Der Pilot konnte notlanden und kam in Kriegsgefangenschaft. | Bild: Repro: Rolf Ebnet

Insbesondere für Donaueschingen-Süd stand die Fliegerei-Begeisterung der Nationalsozialisten Pate. Vielerorts entstanden Flugplätze und Segelfluggelände, um junge Männer an den Luftsport heranzuführen; langfristig aber, um Piloten für die schnell wachsende Luftwaffe auszubilden. 1938 begann der Bau des Hüfinger Flugplatzes. „Weil das in einer Sumpfgegend war, mussten nicht weniger als 100 Kilometer Entwässerungsrohre gelegt werden“, weiß Ebnet. Am Ende stand eine 800 mal 800 Meter große Fläche zunächst als Ausweichflugplatz zur Verfügung.

Spuren des Flugfeldes sucht man heute vergeblich. Nach dem Krieg wurde es der landwirtschaftlichen Nutzung überlassen, später begann in diesem Bereich der Kiesabbau. Die Riedseen als Ergebnis dieses weiter anhaltenden Wirtschaftszweges bedecken heute den wesentlichen Teil der früheren Militärfläche.

Das Bild zeigt die Messerschmitt des Piloten Werner Mölders. | Bild: Repro: Rolf Ebnet

Führte Donaueschingen-Süd in den ersten Jahren des Krieges eine Art Dornröschenschlaf, so änderte sich dies im Oktober 1944. Für das Deutsche Reich zeichnete sich eine Niederlage ab, Amerikaner und Franzosen rückten Richtung Rhein. Eine aus 30 Maschinen des Typs Messerschmitt 109 bestehende Jagdfliegereinheit wurde nach Hüfingen verlegt. Von der Baar aus ging es der feindlichen Frontlinie entgegen: mit entsetzlich hohen Verlusten.

Der Pilot Heinz Girnth musste nach einem Luftkampf abspringen und landete im Titisee. | Bild: Repro: Rolf Ebnet

„Über dem Schwarzwald wurden im Luftkampf etliche Flieger abgeschossen. Einmal sogar drei an einem Tag“, so der 64 Jahre alte Hobby-Historiker. Mindestens 25 junge Piloten seien während ihres kurzen Einsatzes auf der Baar getötet worden. Die Jagdfliegereinheit wurde im Dezember 1944 nach Stuttgart verlegt.

In Donaueschingen war gegen Kriegsende eine Aufklärungseinheit stationiert, deren Einsätze bis ins Elsaß führte. 300 Soldaten gehörten ihr an: Für Ebnet sind die Luftkriegskapitel in Donaueschingen und Hüfingen der Stoff für anrührende erschütternde Biografien.

Während der Recherchen wandelte sich sein Fokus. Die Arbeit in regionalen Archiven, Gespräche mit Zeitzeugen und der Blick in Fotoalben leuchteten zwar die Entstehung und Entwicklung der Flugplätze aus, doch immer dringlicher wurde der Ansatz, den jungen Piloten ein Andenken zu schaffen.

Ebnet möchte Lücken schließen

Originalbriefe geben Einblicke ins Leben auf dem Flugplatz, mit Zeitzeugen und deren Angehörigen konnte Ebnet schon vor Jahren sprechen, sorgsam in Alben geklebte Fotos geben Aufschlüsse über das Leben im Krieg. Doch es bestehen noch viele Lücken.

Der Forscher hofft deshalb auf Menschen, die ihm ihre eigenen, in der Kindheit wurzelnde Erlebnisse schildern können, die noch Relikte oder Dokumente besitzen oder die generell etwas über die Flugzeugabstürze aus dieser Zeit wissen. Denn gerade die Schicksale von fünf Piloten, die nach den Unterlagen der Wehrmachtauskunftsstelle bis heute als vermisst gelten, haben es Ebnet besonders angetan.

Fünf haben nach Aasen geheiratet

Die sehr sporadische Geschichte des Luftkriegs auf der Baar war mit Ende des Zweiten Weltkriegs faktisch beendet. Sie wirkte aber nach. Ebnet weiß von mindestens fünf Männern, die nach ihrer Stationierung auf der Baar blieben. „Sie heirateten in Aasen„, sagt Ebnet mit einem Schmunzeln.

Donaueschingen-Nord, also der heutige Flugplatz Donaueschingen-Villingen, wurde nach dem Krieg von den Franzosen für Start- und Landeübungen genutzt. Später durften die Segelflieger auf das Gelände, das in den 1950er Jahren eine befestigte Landebahn erhielt. Doch die Donaueschinger Luftfahrt blühte nur deshalb, weil Hüfingen zurückgezogen hatte. Priorität, so Ebnet hätte eine Weiterführung des Flugplatzes in Hüfingen gehabt. Doch die Umwandlung des Areals in Ackerbaufläche und die damit verbundene Versorgung der Bevölkerung hatte nach dem Krieg Vorrang.