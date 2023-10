Der Gemeinderat nahm den städtebaulichen Entwurf für das Wohngebiet „Loretto“ zur Kenntnis und beschloss die Erarbeitung des Bebauungsplans auf Basis des vorgestellten städtebaulichen Entwurfs. Mit elf Ja-Stimmen, bei sechs Gegenstimmen und drei Enthaltungen einigte er sich zudem darauf im Norden des Baugebiets drei Mehrfamilienhäuser an der Dögginger Straße viergeschossig, anstelle der ursprünglich vorgesehenen drei Geschosse zu planen.

Dadurch erhöht sich der prozentuale Anteil der Mehrfamilienhäuser im Bebauungsgebiet und kommt dem aktuellen Bedarf an Wohnraum entgegen. Bürgermeister Michael Kollmeier bemerkte einleitend, dass es den Vorschlägen der Fraktionen zur Entwicklung des Baugebiets offen gegenübersteht. Andreas Gorgol vom Planungsbüro Gfrörer Ingenieure präsentierte einen Bebauungsplan, der seiner Meinung nach durch geschickte Anordnung unterschiedlicher Wohnformen die vorhandene Lärmsituation durch die angrenzenden Verkehrsstraßen und Gewerbebetriebe berücksichtigt. Das Baugebiet ist mit zweigeschossigen Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäusern, Mikrohäusern und Mehrfamilienhäusern mit Stirnseite in Richtung Döggingen geplant.

Gorgol sprach von einer Fülle an Wohnformen die von klassischen Eigentumswohnmöglichkeiten über Mietwohnungen oder betreutem Wohnen vieles zulassen. Er führte aus, dass die Planung von Mikrohäusern auch kostengünstiges Wohnen auf kleinen Grundstücken ermöglicht. Er sicherte zu, ausreichend Grün- und Ausgleichsflächen, inklusive dem aktuell im Süden und Osten in einer Höhe von drei Metern geplanten Lärmschutzwall, vorzusehen. Der bestehende Feldweg wird als fußläufige Anbindung in die Stadt gestaltet.

„Es gibt immer mehr Stimmen, die den Bau von Einfamilienhäusern verbieten wollen“, warnte CDU-Fraktionssprecher Christof Faller davor, den prozentualen Anteil dieser Wohnform weiter einzuschränken. Er begrüßte den geplanten Bau von Tiefgaragen zur Eindämmung des Flächenverbrauchs.

SPD-Fraktionssprecherin Kerstin Skodell sah nicht einen kompletten Verzicht auf Einfamilienhäuser kommen. Sie plädierte dafür, den Anteil an Mehrfamilienhäuser an jenen der Einfamilienhäuser anzugleichen. Skodell führte aus, dass auf Loretto die Chance bestehe, dem steigenden Bedarf nach mehr Mietwohnraum, nach günstigeren Wohnformen und nach Mehrfamilienhäusern gerecht zu werden.

„Es ist gekommen, wie befürchtet. Hüfingen macht weiter wie bisher“, ärgerte sich Peter Albert über einen viel zu großen Flächenfraß. Der Sprecher für die Fraktion Bürgerforum/Grüne bedauerte, dass Initiativen wie die gegen einen zu hohen Flächenverbrauch „nichts bringen“ und der Bauboom sich dadurch nicht aufhalten lasse.

In Bezug auf die Planung kritisierte er den geringen Anteil an Freiflächen, die fehlende Fläche für ein Mehrgenerationenhaus und die Streckenführung der fußläufigen Anbindung. „Es ist unwahrscheinlich, dass die Schülerinnen und Schüler eine andere Himmelsrichtung gehen, bevor sie den eigentlichen Weg zur Lucian-Reich Schule einschlagen“, fügte er hinzu.

FDP/FW/UWV-Fraktionssprecher Stephan Happle regte an, im Sinne geringeren Flächenverbrauchs den Anteil an Mehrfamilien- und Mikrohäusern zu erhöhen. Er bedauerte, dass keine Sozialwohnungen im Baugebiet vorkommen. Reinhard Isak (SPD) wies auf die Möglichkeit hin, dass im Einzelhausbereich ein Erbpachtmodell interessant sein könnte.