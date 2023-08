In Hausen vor Wald prägt noch die abendliche Stille eines Sommerabends die Stimmung, als sich Maike Baumann, Sonja Baumann, Tabea Boma und Sarah Baumann dazu entschließen, vor dem Probelokal im Bürgerhaus die Plakate für die erstmalig angebotene Cocktailbar mit alkoholischen und nichtalkoholischen Spezialitäten anzubieten. Dieser Zustand der Ruhe wird sich vom 19. bis 21. August um 180 Grad drehen. Dann lautet die Devise von Musikkapelle, Bläserjugend und Männergesangverein nach vier Jahren Zwangspause „Es ist Sommer, Zeit zu feiern“.

Das traditionelle Sommerfestival ist ein Garant dafür, dass sich die Alte Schloßstraße während dreier Tage in eine einzige Party- und Genussmeile für Jung und Alt verwandelt. Kurze Zeit nach dem gemeinsamen Frühjahrskonzert der Organisatoren begannen die Vorbereitungen auf das alle zwei Jahre stattfindende Sommerfestival. Zu ersten Überlegungen im April kamen in den Folgewochen konkrete Vorstellungen über den Festablauf hinzu. „Kontinuierlich herausfordernder wird es, während der Vorbereitung, des Festablaufs und des Abbaus ausreichend Helferinnen und Helfer zu finden.“ Sonja Baumann ist froh, dass sich dennoch wieder 60 bis 70 Personen fanden, die dazu beitragen, den Festablauf in seiner bewährten Form zu garantieren. Dieser beinhaltet mit der Festhütte, einem Weizenbierstand, einem Crepes-Stand und der bei Jung und Alt beliebten Bar im Haggästall alles, was das Herz begehrt. Am Sonntag gesellen sich zudem die von den Landfrauen im Rathausparterre betreute Kaffeestube und bei schönem Wetter eine große Auswahl des beliebten Bauernhofeises von Johannes Zimmermann vom Vogtshof in Tannheim hinzu.

Kulinarisch hat das Sommerfestival einiges zu bieten, aber auch musikalisch kommen die Gäste während der drei Tage in den Genuss von reichlich Abwechslung. Zum Bieranstich am Samstag um 18 Uhr eröffnet der benachbarte Musikverein aus Döggingen das Sommerfestival. Danach ist es den Veranstaltern gelungen, mit Brass27 eine noch relativ junge Band regionaler Musiker für einen abwechslungsreichen Auftritt zu gewinnen. Der Festivalsonntag lockt ab 11 Uhr, für ein paar Stunden auf der Festmeile zu verweilen. Zum Frühschoppen unterhält der Musikverein aus Grimmelshofen. Am Nachmittag ist Unterhaltung mit der gastgebenden Musikkapelle, einem Gastchor sowie den Donaumusikanten aus Gutmadingen angesagt. Ab 17 Uhr folgt der Soloauftritt von Carlo Haggard, der bis weit in die Abendstunden unterhält. Der Sonntag hat sich zudem als Familientag bewährt, an welchem sich für die Jüngsten unter anderem auch ein Karussell dreht. Der Festausklang beginnt am Montag zum Handwerkervesper mit dem Auftritt der aus Hüfingen stammenden Luttlinger. Danach bringen „Die jungen fidelen Hattinger“ zum Festausklang die Stimmung noch einmal zum Kochen. Zumindest für die Musikkapelle gibt es auch nach dem Sommerfestival einiges zu tun. Das rund 35 Aktive zählende Blasmusikorchester befindet sich nach dem zweijährigen Engagement von Marc Winterhalder auf der Suche nach einer neuen Dirigentin oder einem neuen Dirigenten. Sonja Baumann verrät, dass diese Suche momentan stressfrei ablaufe. Der nächste größere Auftritt ist an Weihnachten geplant. Und das Jahreskonzert findet traditionell im Frühjahr statt. Zudem kann sich der Verein auf Dirigenten verlassen, die bei Bedarf kurzfristig den Taktstock übernehmen. Auch die Ausbildung der rund 20 Mitglieder zählenden Bläserjugend ist weiterhin gesichert.