von SK

Die Corona-Krise stellt wie so viele andere auch die Kinder- und Jugendhilfeeinrichtung Mariahof in Hüfingen vor ganz besondere Herausforderungen. Die Einrichtung in Trägerschaft des Caritasverbandes für die Erzdiözese Freiburg hat Standorte in Titisee-Neustadt, Freiburg, Denzlingen, Donaueschingen und dem Schwarzwald-Baar-Kreis.

Alle Konferenzen abgesagt

Wie man in Mariahof die aktuelle Lage bewältigt, schildert Einrichtungsleiter Oscar Hannabach in einer Pressemitteilung: „In unseren Einrichtungen sind alle Termine und Konferenzen sowie Tagungen abgesagt, die wichtigsten Absprachen und Regelungen organisieren wir über Videokonferenzen“, sagt er.

Kinder und Jugendliche im vollen Umfang versorgt

Wohngruppen würden nicht geschlossen, Mitarbeiter würden nicht nach Hause oder ins Homeoffice geschickt. Es bleibe der Auftrag und die Verantwortung, die Kinder und Jugendlichen in vollem Umfang zu versorgen und zu betreuen. „Dem wollen wir auch unter diesen zurzeit sehr schwierigen Bedingungen gerecht werden“, so Hannabach weiter.

Hüfingen Marschmusik in virtuellen Einzelschritten: Wie die Stadtmusik Hüfingen Laune macht auf das nächste echte Konzert Das könnte Sie auch interessieren

Große Herausforderungen für alle Beteiligten

Die Betreuungszeiten für die Wohngruppen sind durch Schul- und Kitaschließungen deutlich ausgeweitet. Da die Schulen geschlossen sind, das Vereinsleben zum Erliegen gekommen ist und alle Freizeitaktionen mit externen Fachkräften abgesagt wurden, sind die Kinder und Jugendlichen somit die ganze Zeit in der Einrichtung und dürfen auch nur innerhalb der Gruppe Kontakt haben. Das ist eine große Herausforderung für die Erzieher und Sozialpädagogen. Es gilt, dem „Lagerkoller“, der jetzt auch in vielen Familien auftritt, mit Ideen, guter Stimmung und Motivation zu begegnen.

Fachkräfte müssen vieles ausgleichen

„Unsere Fachkräfte leisten hier derzeit unglaublich viel“, lobt der Leiter. Sie seien ständig präsent, beschäftigten die Kinder und Jugendlichen und erklärten ihnen, warum sie plötzlich alles nicht mehr dürfen, was gestern noch wichtig war und Freude gemacht hat.

Keine gewohnten Kontakte zu den Familien

Die Kontakte zu den Familien, die für die meisten Kinder das Wichtigste in ihrem Leben sind, finden derzeit nicht mehr statt. Die Freunde und Spielgefährten sind nicht mehr verfügbar. Die Ferienaktivitäten fallen aus, Besuche bei Freunden und Verwandten auch. Die Gruppenmitglieder sind da. Immer. Aber das hat zwei Seiten: Denn die Konflikte würden eher mehr als weniger, wenn man so dicht zusammen ist.

An der Grenze des Leistbaren

„Gemeinsam versuchen wir, die täglichen Herausforderungen zu meistern“, sagt Hannabach. Damit die Kinder und Jugendlichen auch in diesem Ausnahmezustand gut aufgehoben seien, gingen die eigenen Fachkräfte an die Grenze dessen, was leistbar ist.