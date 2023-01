Jetzt wird gefeiert: Am Wochenende 27. bis 29. Januar richtet die Wetti-Zunft Behla ein Freundschaftstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SN) aus. Dazu werden tausende Narren anreisen.

Während dies für Hästräger aus den Ortsteilen des Städtedreiecks relativ einfach ist, dürfte die Anreise für Feierwütige beispielsweise aus Bärental, Ewattingen oder Nußbach schwieriger sein. Etliche Narrenverbünde werden mit eigens georderten Bussen zu den einzelnen Tagen beziehungsweise Veranstaltungen anreisen.

Vorbereitungen aufs Freundschaftstreffen in Behla: Klemens Krause-Sittnick (von links), Tom Krause-Sittnick, Tobias Bäurer und Harald Hock ziehen dabei an einem Strang. | Bild: Susanne Krause-Sittnick

Bleiben aber die keiner Zunft verbundenen Gäste, die einfach zum Feiern nach Behla wollen, sowie die Autofahrer, die – allein oder in Fahrgemeinschaften reisend – beim 50. Geburtstag der Wetti-Zunft gut unterhalten werden möchten.

Und natürlich möchten viele Gäste dann auch das eine oder andere Bier, einen deftigen Schnaps oder auch eine Weinschorle zu sich nehmen, ohne dafür verkehrsrechtlich belangt werden.

So wird gefeiert Freitag: Schon am Freitagabend steht mit dem Nachtumzug ein stimmungsvoller Höhepunkt an. Dieser startet um 19 Uhr. Schon vorher, ab 18 Uhr, werden die ersten Gäste im Narrendorf erwartet. Nach dem Umzug wird im Narrendorf gefeiert.

Samstag: Sobald der Narrenbaum steht, ist Behla auch weithin sichtbar in der Hand der Narren. Diesen Job haben die Bellemener Zimmereien am Samstag. Um 15 Uhr legen sie Hand an. Das bunte Treiben im Narrendorf findet ab 18 Uhr seine Fortsetzung, ehe sich das offizielle Geschehen in die Baarblickhalle verlagert. Der Brauchtumsabend startet um 19.33 Uhr und geht später in eine Party mit dem Duo Kaltenbrunn über. Sperrstunde ist an beiden Tagen jeweils um 3 Uhr.

Sonntag: Der dritte Tag startet traditionell und feierlich mit dem Narrengottesdienst, der um 9 Uhr in der Kirche St. Georg zelebriert wird. Und während ab 10 Uhr das Narrendorf allmählich erwacht, treffen sich ab 10.30 Uhr die Zunftmeister im Rathaussaal zum Empfang. Derweil fiebern die Narren schon dem großen Jubiläumsumzug entgegen. Der närrische Lindwurm durch Behla startet um 13.33 Uhr. Mit dabei seien 38 Zünfte, freut sich die Schriftführerin über das große Interesse im Vorfeld. Dabei gehören die meisten 40 im Teilnehmer der SN an. Nach dem Umzug wird im Narrendorf gefeiert, bis, ab etwa 17 Uhr, die ersten Gästebusse in Richtung Heimat starten.

Eine clevere Lösung haben die Organisatoren deshalb beim Thema Anreise gefunden. Zumindest funktioniert das in den ersten beiden Tagen des Festwochenendes. Gemeinsam mit dem Omnibusverkehr Auto-Hummel ist für Freitag und Samstag ein Shuttlebus-Verkehr auf fünf Routen in Richtung Behla gezimmert worden.

Gefahren wird von Klengen, Grüningen, Aufen und Donaueschingen (Tour 1), von Pfohren, Gutmadingen, Neudingen und Sumpfohren (Tour 2), von Riedböhringen, Hondingen und Fürstenberg (Tour 3), von Wolterdingen, Bräunlingen und Hüfingen (Tour 4) sowie von Döggingen, Mundelfingen und Hausen vor Wald (Tour 5).

Die Hinfahrten starten von 18 bis 21 Uhr im Stundentakt, die Rückfahrten sind ab Mitternacht bis 3 Uhr ebenfalls alle Stunde getaktet. Die Hin- und Rückfahrt kostet jeweils acht Euro, für die einfache Fahrt sind die Narren mit sechs Euro dabei. Die exakten Fahrzeiten sind auf der Homepage der Wetti-Zunft hinterlegt.

Gerne hätte die Wetti-Zunft diesen Dienst noch breiter aufgestellt, musste aber an den Kapazitäten scheitern. „Für den Sonntag haben wir angesichts der aktuell immensen Nachfrage nach Bus-Fahrten für Narren keinen Shuttleservice auf die Beine stellen können“, bedauert Krause-Sittnick.

Parken beim Business Park

So wird insbesondere am Sonntag, wenn sich um exakt 13.33 Uhr der Umzug in Bewegung setzt, verstärkt mit Pkw-Verkehr zu rechnen sein. Aber auch an den anderen Tagen werden Besucher an den Ortseingängen Schilder vorfinden, die auf die Parkmöglichkeiten hinweisen.

„Gäste aus Hüfingen und aus Richtung Blumberg können beim Business Park Südbaar parken“, empfiehlt die Schriftführerin. Von dort aus führt ein kurzer Fußweg zum Festgeschehen. Wer aus anderen Richtungen anreist, findet Parkflächen im Dorf vor.

Ein Tipp beinhaltet die Anreise aus der näheren Nachbarschaft: Der Wirtschaftsweg von Sumpfohren nach Behla wird Besuchern aus Richtung Neudingen und Gutmadingen empfohlen.