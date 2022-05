Manche Ereignisse brennen sich sprichwörtlich in die Erinnerung einer Stadt. Und eines davon jährt sich am 1. Mai bereits zum 40. Mal. Die Rede ist von dem Feuer im Fürstlich Fürstenbergischen Landesheim, wo sich heute das Altenheim befindet.

Den 1. Mai 1982 werden viele Hüfinger Feuerwehrmänner wohl nicht vergessen. Michael Moog war damals zwar noch nicht bei der Feuerwehr, hat den Brand aber noch gut in Erinnerung.

„Es war ein schöner, sonniger Tag und die Feuerwehr machte eine Wanderung entlang der Gemarkung Hüfingen. Ein Großteil der aktiven Feuerwehrkameraden nahm an diesem Ausflug teil“, sagt er. Er selbst und seine Freunde seien nicht bei der Feuerwehr gewesen: „Noch waren wir zu jung.“

Beängstigend und faszinierend

Am Nachmittag habe man sich bei einem Freund zum Cego spielen getroffen, da habe das Telefon geklingelt: „Eine Nachbarin rief an. Aufgeregt sagte sie, dass es im Städtle brennt.“

Michael Moog aus Hüfingen war 1982 selbst Zeuge des Brandes. | Bild: Michael Moog

Vom Balkon aus war dann zu sehen, was die Nachbarin in Aufregung versetzt hatte: „Was wir sahen verschlug uns die Sprache. Eine riesige, schwarze Rauchwolke stieg in den Himmel. Flammen sahen wir keine, obwohl wir vom Balkon einen guten Blick hatten. Der schwarze Rauch quoll aus dem Dach des Altenheims. Wir standen nur da und schauten, es war beängstigend und

faszinierend zugleich“, beschreibt Moog diesen Augenblick. Es sei unglaublich gewesen.

Auf zum Spital

So schnell sie konnten machten sich die Freunde schließlich auf zum Spital: „Ein Feuerwehrauto fuhr vor uns in den hinteren Hof, wir hinterher. Nur drei Feuerwehrmänner stiegen aus. Als sie uns sahen, riefen sie uns zu sich.“

In der Not werden die Freunde zu Helfern: „Mein Vater war bei der Feuerwehr und er hatte mich schon ab und zu mitgenommen, um zuzusehen“, sagt Moog. Kurz angebunden sagen die Feuerwehrleute, was zu tun ist: „C-Schläuche und Strahlrohr sollten wir richten.“

Hilfe für die Feuerwehr

Während die drei Feuerwehrmänner eine Wasserversorgung aufbauten, rannten die Helfer um den Lastwagen und suchten zusammen, was gebraucht wurde: „Währenddessen hörten wir lautes Krachen und Dachziegel herunterfallen, Leute riefen und liefen noch planloser umher als wir selbst“, beschreibt Moog die Situation.

Es habe nach Rauch gestunken und im Hof herrschte irgendwann ein ungeheures Durcheinander: „Die Feuerwehrler waren sicher nicht weniger aufgeregt als wir, aber sie arbeiteten zielstrebig.“ Moog erinnert sich dass einer sagte: „Hoffentlich sehen die anderen was los ist und kommen bald.“

Wasser marsch

Die waren ja bei der Wanderung unterwegs. Moogs Vater war da allerdings nicht dabei. Er erkundigt sich bei einem der Feuerwehrleute: „Vorne am Haupteingang, er hat aber auch nur drei oder vier Mann zur Verfügung, hieß es. Da machte ich mir das erste Mal Sorgen.“ Schlag auf Schlag ging es weiter. Der erste Verteiler wurde gesetzt, Schläuche angeschlossen und es hieß für das erste Rohr: „Wasser marsch!“

Alle halfen mit

Und die Helfer werden noch weiter eingebunden, einer muss sogar direkt beim Löschen helfen: „Da, in das Fenster musst du spritzen bis Ablösung kommt.“ Immer mehr Feuerwehrleute trafen ein, auch Zivilisten seien nun vermehrt damit beschäftigt zu helfen. Sie führten etwa Heimbewohner vom Haus weg.

„Die Hüfinger Rockergruppe „Thunderbirds“, die damals regelmäßig für negative Schlagzeilen sorgte, war unter den Ersten, die halfen, die alten Menschen aus dem verrauchten Gebäude zu evakuieren“, sagt Moog. „An diesem Tag, dem 1. Mai 1982, hielten alle Hüfinger zusammen und halfen, wo sie konnten, es gab keine Unterschiede!“

Bringt es was?

„In der Zwischenzeit hatte man uns zu dritt an ein B-Rohr gestellt, wir hatten ganz schön damit zu kämpfen“, sagt Michael Moog. Das Feuer schlägt nun schon einige Zeit aus dem Dach und breitet sich weiter aus. Gefühlt haben die Löschanstrengungen nichts gebracht, „aber die Feuerwehrmänner, die nun immer zahlreicher waren, motivierten uns. ‚So ist es gut, immer weiter!‘.“

Immer wieder lautes Krachen

Noch mehr Menschen versammeln sich im Hof, ein weiteres Feuerwehrfahrzeug fährt herein. Die erste Hektik vorbei, sei es dennoch weiter chaotisch gewesen: „Das Feuer tobte nach wie vor hoch oben auf und unter dem Dach. Ziegel und Holzteile krachten auf den Boden. Löschwasser kam herab, immer wieder gab es ein lautes Krachen“, beschreibt Moog. Er und die Freunde sehen, wie zwei Feuerwehrmänner mit Sauerstoffflaschen in das Gebäude gehen. „Sie gingen in ein Gebäude, aus dem alle flüchteten. Das zweite Mal, dass ich mir Sorgen machte.“

Wo ist der Vater?

Mittlerweile sind fast alle Feuerwehrleute eingetroffen, die Helfer werden an den Strahlrohren abgelöst: „Nass bis auf die Knochen liefen wir auf die andere Seite, um zu schauen, wie es dort aussieht. Es bot sich uns ein ähnliches Bild.“

Überall Feuerwehrmänner, Schläuche, zerborstene Dachziegel, verkohltes Holz und Wasser. Alles ist nass und tropft. Völlig erschöpfte Feuerwehrmänner kommen aus dem Haupteingang – mit und ohne Sauerstoffflaschen auf dem Rücken. „Als ich einen fragte, wo mein Vater sei, war die lapidare Antwort: ‚Da oben‘.“

Heute unvorstellbar

Immer mehr Feuerwehren treffen ein, mehrere Drehleitern sind inzwischen vor Ort. „Zu Beginn des Einsatzes waren wir ganz vorne mit dabei, jetzt wurden wir immer weiter zurückgeschickt“, sagt Moog. Auch das Hüfinger Rote Kreuz ist im Einsatz und kümmert sich um die Bewohner, die aus dem Heim gebracht wurden. Gegen später wird ein Zelt aufgebaut, in dem sich die erschöpften und durchnässten Feuerwehrkameraden etwas ausruhen können und zu trinken bekommen.

Stundenlang im Einsatz

„Einige von ihnen waren stundenlang im Innenangriff. Als die Sauerstoffflaschen leer waren, ging es eben ohne weiter. Heute unvorstellbar. Der Einsatz zog sich weit in die Nacht, wir mussten aber irgendwann mal nach Hause und konnten nicht weiter zusehen“, beschreibt Michael Moog.

Das Fürstlich Fürstenbergische Altenpflegeheim in Hüfingen. Hier ereignete sich am 1. Mai 1982 ein großer Brand. | Bild: Simon, Guy

Weiterer Einsatz

In der Brandnacht des 1. Mai 1982 wird es an anderer Stelle nochmals hektisch und es kommt zu einem weiteren Einsatz: „In unserer Nachbarschaft hat ein Bienenhäuschen gebrannt und ich war wieder dabei. Für das Landesheim stellte die Feuerwehr noch mehrere Tage eine Brandwache, die auch immer wieder aufflackernde Brände ablöschen musste.“

Selbst bei der Wehr

Einige Jahre später ist Michael Moog mittlerweile selbst bei der Feuerwehr. Der Brand im Landesheim ist dort immer mal wieder Thema: „Die Kameraden, die im Innenangriff waren, berichteten von umstürzenden Mauern, einbrechenden Fußböden und herabfallenden Decken. Das Gebäude war alt, ein altes Schloss und Brandschutz gab es noch nicht.“

Das Schlimmste verhindert

Sie berichten von vielen gefährlichen Situationen und einem Vorgehen, das damals üblich war, „aber heute nur Kopfschütteln auslöst“. Bei dem Einsatz gab es glücklicherweise nur Leichtverletzte. Es traf sowohl Heimbewohner als auch Feuerwehrangehörige. „Aber trotz einer Ausrüstung, die wir heute als völlig unzureichend ansehen würden, haben die Feuerwehrkameraden 1982 Großes geleistet und das Schlimmste verhindert.“

Enorme Belastungen

Sie retteten die Bewohner, verhinderten ein Ausbreiten der Flammen auf den Querbau und das Übergreifen auf Anbauten. „Aber alle Kameraden mit denen ich gesprochen habe, bestätigten mir, dass es an ein Wunder grenze, dass niemand schwerer verletzt wurde und das Feuer nicht auf andere Gebäude übersprang.

Auch die psychischen Belastungen und Auswirkungen müssen enorm gewesen sein. Darüber sprachen die Kameraden aber leider erst Jahrzehnte später“, so Moog. Am Sonntag, 1. Mai, werden sich wieder viele daran erinnern.