Die Lucian-Reich-Schule in Hüfingen hat viele Kilometer für einen guten Zweck gesammelt. Die Idee entstand durch die Homeschooling-Aufgabe von Sportlehrer Einar Resch. Diese stellte er seinen Sportklassen, geht aus einer Pressemitteilung hervor. Daraus folgte, in Zusammenarbeit mit seiner Kollegin Corinna Sukale und der Schulleitung um Ruth Schütz-Zacher und Christiane Schell die Idee, diese Aufgabe der gesamten Schule zu stellen und das mit einem guten Zweck zu verbinden.

Alle Schüler und Mitarbeiter waren also aufgefordert, am 27. Januar zwischen 8 bis 17 Uhr Kilometer zu sammeln und zwar durch Joggen, Walken, Spazieren oder Wandern. Diese Aktion sollte nicht nur dazu dienen, dass die Schüler sich im Homeschooling bewegen und einmal von ihren Computern wegkommen, sondern auch mit dem Solidaritätsgedanken auch Gutes zu tun, heißt es in der Pressemitteilung der Schule weiter.

Das sind die Kilometer-Könige Alle Klassen und Lehrer haben 1474 Kilometer erlaufen. Die beste Klasse sei die 6a mit 174 Kilometer gewesen. Die meisten Einzelkilometer in der Sekundarstufe sei Linus Maier aus der Klasse 7c mit 28,36 Kilometer gelaufen, schrieb die Schule in der Pressemitteilung. In der Grundschule sei Klara Hellstern aus der Klasse 3b mit 16 Kilometern die Kilometerkönigin. Alle Beteiligten hätten erklärt, dass ihnen die Aktion riesigen Spaß gemacht habe und auch trotz des Alleine-Laufens ein Gemeinschaftsgefühl entstanden sei.

Firmen machen mit

Die Lucian-Reich-Schule hatte umliegende Firmen angeschrieben und um eine Spende gebeten. So kamen insgesamt 700 Euro zusammen. Dieses Geld will die Lucian-Reich-Schule dafür verwenden, sich bei den Pflegekräften des Altenheims Hüfingen für ihre intensive Arbeit während der Corona-Pandemie zu bedanken. „Wir wollen mehr als nur ein Klatschen als Dankeschön zeigen“, wird Schulleiterin Ruth Schütz-Zacher in der Pressenotiz zitiert. „Die Schüler haben kreative Weihnachtskarten gebastelt, die den Bewohnern an Weihnachten übergeben wurden“, erklärte Konrektorin Christiane Schell. Wichtig war der Lucian-Reich-Schule, dass die Geldspende einen örtlichen Bezug hat und mit der Pandemie verbunden ist.