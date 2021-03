Hüfingen Nur für Abonnenten vor 59 Minuten

Schließung auf Zeit oder für immer? Hartnäckige Gerüchte um das Restaurant Thessaloniki

Was passiert mit dem griechischen Restaurant am Burgplatz in Hüfingen? Das fragen sich seit geraumer Zeit nicht wenige Menschen. Wir gehen der Sache auf den Grund und fragen beim Betreiber sowie der Stadt nach. Trotz einer knappen Antwort bleiben Fragen offen.