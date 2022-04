Das Schicksal der syrischen Familie in Hüfingen, der nun die Abschiebung droht, war lange Zeit kaum bekannt. Die Stadt Hüfingen wusste nicht, dass die Familie hier untergebracht ist und auch viele Menschen, die sich für Geflüchtete einsetzen, wurden erst durch die Recherche des SÜDKURIER auf den Fall aufmerksam. Mitarbeiter des Pflegedienstes Kidi, die den achtjährigen Sohn Qais der Familie 50 Stunden pro Woche betreuen, hatten die Redaktion auf die Situation der Familie aufmerksam gemacht.

Hintergrund Seit über zehn Jahren ist die Familie auf der Flucht. Während dieser Zeit erblickten alle vier Kinder das Licht der Welt. Sohn Qais (8) ist wegen einem Sauerstoffmangel kurz nach der Geburt mehrfach schwer eingeschränkt und benötigt medizinische Versorgung rund um die Uhr. Von Jordanien aus gelangte die Familie nach Italien, wo ein Asylantrag gestellt wurde. Über die Niederlande – dort wurde ihr Asylantrag abgelehnt und die Versorgung für Qais soll nicht ausreichend gewesen sein – kam die Familie vor zwei Jahren nach Deutschland, wo sie sich endlich eine Perspektive und Hilfe für ihren Sohn erhoffte. Vor einigen Wochen lehnte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) den Asylantrag ab. Über einen Anwalt wurde Widerspruch eingelegt, über den nun das Verwaltungsgericht entscheiden muss.

Hilfe läuft an

Nicola Schurr, SPD Stadt- und Kreistrat aus Villingen-Schwenningen, sowie Kerstin Skodell, Hüfinger SPD-Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat, Kreisrätin und Vorsitzende des DRK Ortsvereins Hüfingen/Fürstenberg, statteten der Familie jetzt einen Besuch ab, um sich selbst ein Bild der Situation zu machen und mögliche Hilfestellungen auszuloten. Ein wichtiges Instrument dabei: das breite Netzwerk, das beide SPD-Politiker in Sachen Flüchtlingshilfe im Gepäck haben.

Dokumente wurden gesichtet, wichtige Fragen gestellt und das weitere Vorgehen besprochen. Mit dabei waren auch Anna Mühlbauer und Gebriele Pietsch vom Pflegedienst Kidi, die im engen Kontakt mit der Familie stehen und nahezu täglich vor Ort sind.

Offene Fragen

Bei dem Treffen wurde klar, dass bis zum jetzigen Zeitpunkt vorerst alles richtig gemacht wurde. Gegen den Abschiebebescheid hatte die Familie über einen Anwalt Einspruch eingelegt. So lang dieses Verfahren laufe, sei die Familie erst einmal vor Abschiebung geschützt, so die einhellige Meinung von Skodell und Schurr.

In der Zwischenzeit wollen die beiden nun aber weitere Schritte gehen. Nicola Schurr bot an, für künftige Treffen, eine Anhörung beim Anwalt sowie für das Ausfüllen von Formularen einen Übersetzer zu organisieren, um die Kommunikation mit den Eltern zu vereinfachen. Denn der Informationsaustausch läuft trotz ersten Deutschkursen der Eltern meist noch über eine Handy-Anwendung. Skodell sicherte darüber hinaus zu, dass jemand vom örtlichen Helferkreis einmal pro Woche der Familie zur Seite stehe und den Kontakt halte.

Auch habe man bereits einen Aufruf gestartet, in dem nach einer passenden, barrierefreien Wohnung in Hüfingen gesucht werde, in der genügend Platz für die Pflege von Qais vorhanden sei. „Nicht einfach“, gibt Skodell jedoch mit Blick auf die aktuelle Flüchtlingssituation zu bedenken.

Ausweise in den Niederlanden einbehalten

Ein weiteres Problem tauchte bei der Durchsicht von Dokumenten auf. Alle Ausweispapiere der Familie sind offenbar von den Behörden in den Niederlanden einbehalten worden, wo ebenfalls ein Asylantrag gestellt und abgelehnt wurde. Der Familie liegen lediglich Kopien vor.

Diese wichtigen Dokumente im Nachbarland anzufordern, dazu sind laut einem vorliegenden Schreiben lediglich das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie das Landratsamt als zuständige Stelle berechtigt. Eigene Versuche der Familie waren zuvor gescheitert. Auch hier wollen die Helfer unterstützend wirken, der Familie beim Kontakt mit dem Landratsamt zur Seite stehen.

Andere Flüchtlinge nicht vergessen

„Die, die sich integrieren wollen, scheitern häufig an der Bürokratie“, ist sich Nicola Schurr aus langjähriger Erfahrung sicher. Denn diese Menschen würden häufig niemandem zur Last fallen wollen. Umso wichtiger sei es in der momentanen Situation mit vielen Geflüchteten aus der Ukraine, dass auch Flüchtlinge aus anderen Ländern nicht vergessen würden, darüber waren sich alle einig.

Dem achtjährigen Qais geht es derweil gesundheitlich nicht gut. Nach einem Infekt musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden und befindet sich derzeit in der Uniklinik Freiburg in Behandlung. Für die Familie war dies ein weiterer Schock, der alle anderen Sorgen in den Hintergrund treten ließ.