Der Frühling ist da – und mit ihm starten die beliebten Fest auf der Baar. Am kommenden Freitag, 12. Mai, geht es in Sumpfohren mit dem Scheunenfest los. Um 20 Uhr wird am Freitag das Bierfass angestochen – und die Fete ist offiziell eröffnet.

Das wird alles geboten Die Musikvereine Fützen und Sunthausen sorgen beim Bieranstich am Freitag, 12. Mai, um 20 Uhr für Unterhaltung. Im separaten Barzelt wird DJ L.T. für Stimmung sorgen.



Am Samstag, 13. Mai wird die Band “Hoch Wild“ ab 20 Uhr für Stimmung sorgen.



Am Sonntag, 14. Mai, stehen die Familien im Mittelpunkt: Zum Frühschoppen, ab 11 Uhr werden die Musiker der Stadtkapelle Donaueschingen aufspielen. Im Anschluss sorgen weitere Musikvereine für Unterhaltung. Neben dem kulinarischen Angebot von Schnitzel, Pommes und selbst gemachten Salaten wird es ein Kinderprogramm geben. Ein Kinderkarussell wird von den “Wiesenkindern“ betrieben, die Alpakas des Alpakahofes Schöndienst können kennengelernt werden und vieles mehr.



Montag, 15. Mai, startet ab 15:00 Uhr mit dem Kinder- und Seniorennachmittag. Hier werden die Blasmusikfreunde sowie die “Original Fürstenberg Musikanten“ für Unterhaltung sorgen. Die Kinder werden mit einem bunten Programm bespaßt.



Als Höhepunkt wird die Trachtenkapelle Stetten für Unterhaltung sorgen. Im Barzelt wird DJ ChrisDi für Stimmung sorgen.

Aber was ist es, dass das Scheunenfest so besonders macht? Wir haben in Sumpfohren bei den Akteuren nachgefragt.

1. Kinderspaß bei den Alpakas

Manuela Albicker und ihr Sohn David freuen sich besonders auf das Kinderprogramm, das auch einen Besuch bei den Alpakas beinhaltet. | Bild: Andrea Hauger

Manuela Albicker und ihr Sohn David freuen sich schon sehr auf das bunte Kinderprogramm am Scheunenfest. „Als junge Mutter freut es mich, dass es sowohl am Sonntag, 14. Mai, als auch am Montag, 15. Mai, ein Kinderprogramm gibt. Dort können die Kinder die Alpakas des Alpakahofes Schöndienst kennenlernen und eine Runde mit ihnen laufen. Des Weiteren gibt es ein Kinderkarussell sowie am Montag Kinderschminken.“

Auftakt für die Festsaison

Hans-Günther Schöndienst (von links), Bernd Steinemann und Daniel Laufer bauen im Küchenzelt alles Notwendige auf. | Bild: Andrea Hauger

Hans-Günther Schöndienst, Bernd Steinemann und Daniel Laufer kümmern sich gemeinsam um dem Küchenaufbau am Scheunenfest. Für Hans-Günther Schöndienst, ehemaliger Vorsitzender des Narrenvereins Sumpfohren, ist das Scheunenfest die Eröffnung der jährlichen Festle-Saison.

„Das Sumpfohrener Scheunenfest ist eins von den letzten geilen Traditionsfesten, welche die Jahre überlebt haben. Selbst Corona hat dem Traditionsfest keinen Abbruch getan. Des Weiteren ist das Muttertagswochenende, Anfang Mai einfach ein sehr guter Zeitpunkt für ein Fest: Es ist früh im Jahr. Das restliche Jahr über hat man das Herz frei“, so Schöndienst.

Auf dem Scheunenfest Kontakte knüpfen

Damit das Scheunenfest auch rein optisch eine hübsche Sache wird, darum kümmern sich Christine Jäger und Isabella Bolli. | Bild: Andrea Hauger

Christine Jäger und Isabella Bolli bereiten gemeinsam die Deko für das diesjährige Scheunenfest vor. Bolli sieht das Scheunenfest als Ort, um Kontakte zu knüpfen: „Als ich von auswärts nach Sumpfohren kam, war das Scheunenfest eine Möglichkeit für mich, mich einzubringen und die Leute kennenzulernen. Es ist eine super Möglichkeit, in die Dorfgemeinschaft aufgenommen zu werden und das Scheunenfest zeigt auch sehr gut die intakte Dorfgemeinschaft und stärkt diese noch weiter.“

Als Höhepunkt des Scheunenfestes sieht Isabella Bolli die reichhaltige Kuchentheke, bei welcher die Sumpfohrenerinnen zeigen, wie gut sie backen können.

Sumpfohren von seiner besten Seite

Viktoria Wolf ist die Vorsitzende des Musikvereins Sumpfohren. Das Dorf zeige sich dort von seiner besten Seite, sagt sie. | Bild: Andrea Hauger

Viktoria Wolf, Vorsitzende des Musikvereins Sumpfohren freut sich sehr auf das bevorstehende Fest: „Beim Scheunenfest zeigt sich Sumpfohren von seiner besten Seite. Alte Tradition wird mit neuem Konzept verbunden, sodass an allen vier Tagen weder jung noch alt zu kurz kommen. Wir sind als kleines Ort sehr stolz darauf, ein so großes und abwechslungsreiches Fest zu veranstalten.“

Ganzer Ort packt mit an

Oliver Weniger sorgt beim Scheunenfest dafür, dass an der Bar jeder Gast auch etwas zu trinken bekommt. | Bild: Andrea Hauger

Für Oliver Weniger, der beim Scheunenfest in Sumpfohren die Leitung des Barzelts innehält, ist natürlich das separate Barzelt der Höhepunkt des Festes: „Das Scheunenfest ist ein Traditionsfest mit einem sehr guten Barzelt mit bekannten DJs aus der Umgebung. Es zeigt auch sehr eindrucksvoll, wie viele engagierte Menschen in Sumpfohren leben. Nicht nur die Mitglieder des Narrenvereins und des Musikvereins, welche das Fest gemeinsam veranstalten, helfen mit, sondern der ganze Ort sorgt dafür, dass das Scheunenfest reibungslos abläuft und Besucher aus der Region anzieht.“