von Rainer Bombardi

Nach einer intensiven Diskussion hat sich der Hüfinger Gemeinderat auf die Verkehrsführung und Gestaltung der Schaffhauser Straße im Bereich zwischen der Dögginger Straße und der Bräunlinger Straße geeinigt. Mit seinem Votum für einen dritten Bauabschnitt leitete er zugleich das Ende einer sich über knapp zehn Jahre und mehrere Bauabschnitte erstreckenden Sanierung der Schaffhauser Straße ein.

Der Schwerlastverkehr hat es leichter

In einem ersten Schritt votierte das Gremium einstimmig für einen Kreisverkehr, der dazu beitragen soll, den Verkehrsfluss von der Dögginger in die Schaffhauser Straße zu verbessern. Der Kreisdurchmesser ist mit 29 Metern kalkuliert, abhängig von den Gesprächen über einen Grunderwerb mit den benachbarten Grundeigentümern ist eine Erweiterung bis auf 32 Meter vorstellbar.

Der gewählte Durchmesser des Kreisverkehrs erleichtere dem Schwerlastverkehr das Durchkommen. Planungsingenieur Volker Röhl nannte als weitere Vorteile die Verbesserung der Verkehrssicherheit, eine aufgrund des Baus einhergehende natürliche Geschwindigkeitsreduktion und das optische Gesamtbild.

Hüfingen Ein neuer Kreisverkehr für Hüfingen – doch wo soll der nur hin? Mit Videos, welche die Planungen deutlich machen Das könnte Sie auch interessieren

Unter der Voraussetzung, dass es für die direkt angrenzenden gewerblichen Anlieger möglich bleibt, weiterhin ihre Tätigkeiten ungehindert auszuüben, votierte Christof Faller (CDU) für den Bau eines Kreisverkehrs. Gegen einen Kreisverkehr in der Dögginger Straße sprach sich Kerstin Skodell (SPD) aus, Hannah Jaag (BFSO/Grüne) enthielt sich der Stimme.

Ein zweiter Kreisverkehr im Bereich Schaffhauser/Bräunlinger Straße?

Auf jede Stimme kam es dann bei der Abstimmung über einen zweiten Kreisverkehr an der Einmündung von der Schaffhauser in die Bräunlinger Straße an. Volker Röhl vom Planungsbüro Greiner informierte hierbei über die ablehnende Haltung der Behörden, die sich in ihren Stellungnahmen aus Sicherheitsgründen gegen eine abknickende Vorfahrt und eine Ampellösung aussprachen.

Auch bezweifelten sie die Notwendigkeit eines Kreisverkehrs am Verkehrsknoten Bräunlinger Straße. Volker Röhl verwies auf die Möglichkeit einer Bestandsoptimierung. Er erinnerte daran, dass eine Chance bestehe, die Straße auf sechs Meter zu verbreitern, den Fuß- und Radüberweg über die Breg in Richtung Friedhof zu verschieben und so einen durchgehenden Verkehrsfluss in Richtung Innenstadt zu erhöhen.

Kostenprognose Die Stadt Hüfingen kalkuliert für die Bestandsoptimierung der Bräunlinger Straße und den Bau einer neuen Bregbrücke für Fußgänger und Radfahrer mit Kosten in Höhe von rund einer Million Euro. Man rechnet zudem mit vergleichbar hohen Kosten im Bereich des Verkehrsknotens Dögginger/Schaffhauser Straße. Diese Kostenprognose bezieht sich auf den dritten Bauabschnitt der Schaffhauser Straße, der in der jüngsten Ratssitzung beschlossen wurde.

Diskussion im Gemeinderat

Die FDP/FW-Fraktion und Teile der SPD-Fraktion sprachen sich unter Berücksichtigung der Möglichkeit zum Bau von Mini-Kreiseln deutlich für den Bau von zwei Kreisverkehren aus. Demgegenüber verwies Sigmund Vögtle (SPD) darauf, dass sich selten vier Fachbehörden über einen möglichen Gestaltungsspielraum in einem Straßenbereich so einig waren wie beim dritten Bauabschnitt der Schaffhauser Straße.

Harald Weh (CDU) warnte davor, mit einem Votum für einen zweiten Kreisverkehr an der Bräunlinger Straße die Gefahr eines Rückstaus in die Innenstadt zu erhöhen. „Wir bekommen dann wieder eine Situation wie vor dem Bau der Umgehungsstraße“, befürchtete der Gemeinderat.

Bauamtsmitarbeiter Thilo Mayer sah im Fall des Baus von Mini-Kreiseln aufgrund der Scherkräfte einer vom Lastwagenverkehr ausgehenden Gefahr, dass sie alle vier Jahre aufs Neue saniert werden müssten.

Die Entscheidung

Die Entscheidung für eine Bestandsoptimierung und einen damit verbundenen Verzicht auf den Bau eines Kreisverkehrs am Knoten Bräunlinger/Schaffhauser Straße befürworteten schließlich zehn Räte, acht votierten für den Bau eines weiteren Kreisverkehrs.

Mehrheitlich einig war sich das Gremium auch hinsichtlich einer geplanten Verschiebung des Fußgängerüberwegs am Friedhof in Richtung des neuen Kreisverkehrs und des Baus einer parallelen Brücke für einen Geh- und Radweg über die Breg.