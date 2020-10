Schon länger überlegen die Hüfinger Sozialdemokraten, wie die Kontaktmöglichkeiten und die Kommunikation mit den Bürgern verbessert werden könnte. Eine der Ideen wurde nun an zentraler Stelle in Hüfingen verwirklicht: An der Hauptstraße 60 steht jetzt ein SPD-Briefkasten. Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Metin Kisa, Kandidat bei der jüngsten Kommunalwahl, hat der SPD Hüfingen auf seinem Grundstück einen zentralen Platz geschenkt. Der Briefkasten liegt direkt auf dem Weg zum Bahnhof.

Die Bürger können nun schriftlich Anregungen, Kritik oder Meinungsäußerungen über alle Belange der städtischen Politik einwerfen. Auch Mitteilungen und Anfragen an die SPD-Fraktion im Stadtrat sind auf diese Weise möglich.

Kerstin Skodell, Fraktionsvorsitzende, bedankte sich im Namen der SPD-Fraktion bei den Stadträten Sasa Hustic, Miguel Quilamba und Reinhard Isak sowie bei Bernd Uphaus für die praktische Umsetzung der Briefkasten-Idee. Der Briefkasten wird laut Pressemitteilung wöchentlich geleert.