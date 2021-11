Hüfingen vor 2 Stunden

Risiko zu hoch: Stadt Hüfingen sagt den Kloosemärt ab

Das entfesselte Infektionsgeschehen verbietet zum zweiten Mal in Folge, den traditionellen Nikolausmarkt zu besuchen. Dieser hätte am 30. November stattgefunden. Gestrichen wurde auch das Open-Air-Kino am 26. November.