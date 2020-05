Schief gegangen ist am frühen Donnerstag, gegen 0.30 Uhr, der Versuch von zwei 13-Jährigen, einen Souvenirautomaten an der Hauptstraße aufzubrechen. Vergeblich hantierten sie mit einem Multitool-Werkzeug am Schloss. Eine Zeugin beobachtete die Jugendlichen und verständigte die Polizei. Als die Polizei eintraf, rannten beide weg. Die Beamten konnten laut einer Mitteilung jedoch einen Flüchtenden schnell einholen und den anderen kurz darauf ermitteln. Am Automat entstand kein Schaden. Die Polizei gab die Kinder in die Obhut ihrer Erzieher. Beide müssen sich nun wegen des versuchten Automatenaufbruchs verantworten.