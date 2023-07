Der Hüfinger Gemeinderat hat einen großen Schritt in Richtung Neugestaltung des Dorfmittelpunkts von Behla gemacht: er stimmte für eine Übernahme der Beton-Stützmauer entlang der Bushaltestelle unterhalb der Pfarrkirche und ermächtigte die Stadtverwaltung zur Unterzeichnung einer Ablösevereinbarung mit dem Landkreis. Sie regelt die Details, zu denen insbesondere ein Ablösebetrag von rund 235.000 Euro zählt. In der Sitzung informierte der stellvertretende Straßenbauamtsleiter Bernd André, dass dieser Betrag via Regierungspräsidium direkt an die Stadt Hüfingen weitergereicht wird. Nach der Unterzeichnung der Vereinbarung bleibe es ihr überlassen, ob sie den Betrag für die Mauersanierung beziehungsweise die Neugestaltung in diesem Bereich verwendet.

Bundesstraße 27 wird abgestuft

Auslöser für diese Aktion ist die mit der Fertigstellung der Umgehung beschlossene Abstufung der alten Bundesstraße 27, die nominell noch immer durch Behla führt. Ein Großteil der ehemaligen Ortsdurchfahrt wird zur Gemeindestraße umgewidmet, der Abschnitt der aus Richtung Hausen vor Wald am Rathaus vorbei nach Sumpfohren und Neudingen führt, zur Kreisstraße 5741 abgestuft. Da der Schwarzwald-Baar-Kreis im Gegensatz zur Gemeinde kein gesteigertes Interesse an der Beton-Stützmauer in Behla besitzt, erfolgt nun die Übergabe.

Bürgermeister Michael Kollmeier sagte, dass das Interesse nicht an der Mauer als Bauwerk bestehe, sondern an deren Abriss für die seit Jahren diskutierte Neugestaltung des Dorfmittelpunkts eine wichtige Rolle spielt. Ortsvorsteher Christoph Martin bezeichnete den Beschluss als Voraussetzung für künftige Planungen hinsichtlich einer Neugestaltung der Dorfmitte. Bernd André unterstrich, dass der Landkreis nach der Weiterreichung des Ablösebetrags in diesem Zusammenhang keine weiteren Kosten mehr übernimmt.

Gesetzliche Regelungen

Zudem schlug er vor, in der Vereinbarung zu regeln, wer den Winterdienst auf diesem Streckenabschnitt übernimmt. „Der Kreis ist offen für Vorschläge der Stadt welche in Zusammenhang mit der durch Behla führenden K5741 bestehen“, sagte Bernd André und darauf hin, dass Sonderwünsche zu Lasten der Gemeinde gehen. Zudem verwies der stellvertretende Straßenbauamtsleiter auf bestehende gesetzliche Regelungen, die im Bereich von Kreisstraßen einzuhalten sind. Zu ihnen zählt er auch den aus Norden auf Höhe Businesspark Süd in die Kreisstraße 5741 führenden Feldweg, der in eine Gemeindestraße führen muss. Christoph Faller, der Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, echauffierte sich über diese Bestimmung, die für Landwirte eine zusätzliche Belastung und einen weiteren Umweg bedeute. Aus den anderen Fraktionen gab es keine weiteren Einwände. Bürgermeister Kollmeier betonte, dass der Landkreis bezüglich der K5741 baut und zahlt und für Hüfingen keine Kosten anfallen. Er sagte, die Verwaltung sei bestrebt, eine Lösung für die Feldwegführung zu finden.