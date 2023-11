Hüfingen benötigt mehr Kindergartenplätze. Das ist aktuell der kleinste gemeinsame Nenner im Gemeinderat. Wie aber wird dieses Ziel erreicht? Und vor allem: Was darf es kosten? Bei dieser Zukunftsfrage geht es zu langsam voran, so der Eindruck am Ratstisch.

„Wie unsere Fraktion schon mehrfach angemahnt hat, brauchen wir schnellstmöglich einen Beschluss, den Entwurf des Konstanzer Büros aus Kostengründen abzulehnen.“Christof Faller, Fraktionssprecher CDU | Bild: Roland Sigwart

Das sagt die CDU

Christof Faller, CDU-Fraktionssprecher, meint zum Kindergartenprojekt Ziegeleschle, dass sich die CDU-Fraktion aufgrund der enormen Kosten gegen diesen Plan entscheiden würde, allerdings gäbe es bisher noch keinen Beschluss, diesen Plan aufzugeben. Der Gemeinderat hatte im Mai 2023 seine Zustimmung verweigert, als statt 2,4 Millionen Euro Kosten von 6,3 Millionen Euro im Raum standen.

Faller sieht die Problematik in Zusammenhang mit dem zuletzt eingebrachten Vorschlag, das Saunagebäude als Kindergarten zu nutzen. Zu diesem Plan habe es aber nur Informationen, keine Beratungen und keinen Beschluss gegeben. „Wie unsere Fraktion schon mehrfach angemahnt hat, brauchen wir schnellstmöglich einen Beschluss, den Entwurf des Konstanzer Büros aus Kostengründen abzulehnen“, sagt er. Man könne keinen Kindergarten für über 6,3 Millionen Euro bauen, auch ein gutes und gut funktionierendes Kindergartengebäude für viel weniger Geld geben könnte.

Bei der Sauna müsse der Gemeinderat endlich eine endgültige Entscheidung treffen. Sei die Mehrheit im Gemeinderat für einen Weiterbetrieb, dann gehe es weiter. „Wenn die Mehrheit eine Schließung befürwortet, dann kann man den Gedanken, dort einen Umbau zu einem Kindergarten machen, weiterführen. Machbar ist es, das haben die Überlegungen des Büros Streit gezeigt“, so Faller.

Das sagt die Fraktion Bürgerforum/Grüne

Auch Michael Steinemann, der für das Bürgerforum Hüfingen im Gemeinderat sitzt, betont, dass es noch keinen endgültigen Beschluss zur Kita Ziegeleschle II gebe. Die bisherigen Planungskosten inklusive Architektenwettbewerb und anderer Kosten dürften mittlerweile schon sechsstellig sein.

„Wie viele Plätze werden denn tatsächlich noch gebraucht?“Michael Steinemann, Fraktion Bürgerforum/Grüne | Bild: Bürgerforum Hüfingen

Wer eine massive Kindergarten-Lösung zur Schaffung einer mittleren zweistelligen Platzzahl möchte, müsse sich weiterhin für Ziegeleschle II oder für eine Umwidmung eines bestehenden Gebäudes aussprechen.

Das Projekt Im Neubaugebiet Ziegleschle II ist der Bau eines Kindergartens geplant. In der öffentlichen Ausschreibung heißt es: Die zu planende Kindertagesstätte wird für zwei Gruppen für Kinder ab drei Jahren und zwei Gruppen für Kinder unter drei Jahren ausgelegt sein und soll so konzipiert werden, dass später eine Erweiterung einer Ü3-Gruppe oder alternativ zwei U3-Gruppen möglich ist. Als energetischer Standard ist ein Plus-Energiegebäude als Passivhaus oder vergleichbar vorgegeben. Ein innovatives Energiekonzept wird bevorzugt.

Ansonsten blieben nur unkonventionelle Lösungen wie weitere Naturkindergärten oder Containerlösungen. Hier müsse die Stadtverwaltung noch liefern. Eine massive Bauweise auf einem anderen Standort macht den Kindergarten nicht günstiger. „Der Gemeinderat braucht nun dringend die Kindergartenbedarfszahlen für die nächsten Jahre. Wie viele Plätze werden denn tatsächlich noch gebraucht“, so Steinemann.

Der Gemeinderat müsse neben Kosten und Bedarf aber auch viele andere Punkte wie den Standort, Konzept und Trägerschaft berücksichtigen. Bei dem weiteren Vorgehen sollte aber endlich die richtige Reihenfolge eingehalten werden.

Das sagt die SPD

Kurz und knapp kam die Antwort von der SPD-Fraktionsvorsitzenden Kerstin Skodell: „Zu diesem Thema gibt es noch nichts Neues“. Stand der Dinge ist damit ein SPD-Papier von Anfang November.

„Zu diesem Thema gibt es noch nichts Neues.“Kerstin Skodell, Fraktionssprecherin SPD | Bild: Stadtverwaltung Hüfingen

Darin verwirft die SPD-Fraktion die Pläne, die Sauna zum Kindergarten umzuwidmen. Stattdessen solle die Stadt temporäre Pavillons als Übergangslösung nutzen, um dann in Ruhe einen geeigneten Standort zu suchen, um einen weiteren Kindergarten zu planen und zu bauen.

Das sagt die FW/FDP/UWV-Fraktion

Stephan Happle, Sprecher der FWV/FDP/UWV-Fraktion, meinte, die Planung für die aktuelle Kita sei in vollem Gange, sieht aber auch Klärungsbedarf.

„Wir befinden uns nun mittendrin in einer neuen Situation und werden verschiedene Möglichkeiten durchdenken und ausdiskutieren.“Stephan Happle, Sprecher der FW/FDP/UWV-Fraktion | Bild: Rainer Bombardi

Durch Veränderungen beziehungsweise Entwicklungen im Bereich der Baupreise hätte sich eine neue Situation ergeben, welche neu durchdacht werden müsse. „Hier befinden wir uns nun mittendrin und werden verschiedene Möglichkeiten durchdenken und ausdiskutieren“, sagte er.

Das sagt die Stadtverwaltung

Man kümmere sich darum, heißt es seitens der Stadt. Wie Hauptamtsleiter Erich Lafera auf Anfrage mitteilte, soll am 14. Dezember das Thema Kindergartenbedarfsplanung im Gemeinderat behandelt werden. Gleichzeitig werde sich das Gremium darüber unterhalten, wie der festgestellte Bedarf in Hüfingen gedeckt werden kann.

Bürgermeister Michael Kollmeier ergänzend: „Wir werden die Kindergartenlandschaft nach dem städtischen Bedarf auch weiter ausbauen.“ Angesichts der hohen Kosten seien inzwischen auch Alternativen sowie eine Machbarkeitsstudie geprüft und dem Gemeinderat vorgestellt worden.