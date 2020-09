Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Radfahrer kam es laut Mitteilung der Polizei am Montagabend gegen 20.30 Uhr auf der Landesstraße 171 zwischen Hausen vor Wald und Hüfingen. Eine Radsportgruppe war in Richtung Hüfingen unterwegs, als ein 55-jähriger Teilnehmer aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall kam. Hierbei zog sich der Radfahrer Kopfverletzungen zu, die durch das Tragen eines Fahrradhelms abgemildert werden konnten. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine Klinik. Am Fahrrad entstand nur geringer Schaden an der vorderen Beleuchtung.