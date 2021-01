Offensichtlich Ursache für das in den Bach geratene Öl war laut Polizei eine falsch installierte Ölleitung in einem angrenzenden Haus. Dies habe dazu geführt, dass Heizöl im unbefestigten Erdreich versickern und so in den Mühlbach gelangen konnte.

Die Feuerwehr Hüfingen errichtete Ölsperren und setzte Bindemittel zum Abfangen der Verunreinigung ein. Die Polizei legte die Tankanlage still und ermittelt gegen den Hausbesitzer wegen des Verdachts der fahrlässigen Gewässerverunreinigung.