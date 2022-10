Auf einmal geht das Licht aus. Dass plötzlich der Strom weg ist, das haben viele Menschen am Donnerstag, 20. Oktober, gegen 21.31 Uhr erlebt. Laut Stromversorger ED Netze sei der Strom in Teilen von Hüfingen, Waldhausen, Bräunlingen und Döggingen ausgefallen.

Was war die Ursache?

In den regionalen Gruppen der sozialen Medien wird ein solcher Vorfall immer schnell thematisiert und nach einer Ursache gefragt. Und was war tatsächlich der Grund für die fehlende Energie? „Grund für den Ausfall waren defekte Endverschlüsse und ein defekter Spannungswandler in einer Schaltstation in Hüfingen“, sagt Alexandra Edlinger, Pressesprecherin der ED Netze GmbH.

Schnell behoben

Wie Edlinger sagt, sei die Angelegenheit innerhalb einiger Minuten geregelt worden, mit einer Ausnahme: „Die Bereitschaftsdienste der ED Netze GmbH und der Energieversorgung Südbaar GmbH & Co.KG waren innerhalb kurzer Zeit vor Ort und versorgten gemeinsam die betroffenen Haushalte wieder mit Strom.“

Durch Netzumschaltungen der ESB-Techniker vor Ort und Schalttechniker in der Verbundleitstelle der ED Netze GmbH konnten die meisten Kunden schon nach vier Minuten wieder mit Strom versorgt werden, eine letzte Trafostation sei nach knapp zwei Stunden wieder versorgt gewesen.