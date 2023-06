Als dem 57-jährigen Betriebswirt und aktiven Sportler Ralf Bednarz vor einem Jahr die Diagnose „Morbus Parkinson“ eröffnet wurde, gab es für ihn und seine Familie nur eines: „Jetzt gehen wir es an“, formulierte Bednarz. Er informierte sich über diese nicht heilbare Krankheit, suchte nach entsprechend Möglichkeiten, sich mit medikamentöser Hilfe und Sport sich auf die Situation einzustellen.

Ping-Pong-Parkinson ist international tätig

Dabei stieß das langjährige ehrenamtlich tätige Vorstandsmitglied des FC Reiselfingen auf den Verein Ping-Pong-Parkinson (PPP) ein international tätiger gemeinnütziger Verein, der Tischtennis als therapeutisches Mittel gegen Parkinson fördert. Gründer ist der US-amerikanisch-kroatische Musiker und Friedensaktivist Nenad Bach. Die Verbesserung der Symptomatik wurde auch in Deutschland gesehen, hier wurde 2020 in der Nähe von Bremen der erste PPP-Stützpunkt Deutschland eröffnet.

Morbus Parkinson Die Krankheit Parkinson ist eine chronisch fortschreitende, neurodegenerative Erkrankung. Die typischen Symptome sind Bewegungsstörungen wie steife Finger, verlangsamte Bewegungen, Gleichgewichtsstörungen und unkontrolliertes Zittern – weshalb sie auch als Schüttellähmung bekannt ist. Die Beschwerden entwickeln sich schleichend wie veränderte Feinmotorik, Müdigkeit, Unsicherheit. Die Krankheit ist nicht heilbar aber gut behandelbar. Ein wichtiger Punkt ist Bewegung. Gewisse Sportarten wie Tischtennis fördern Beweglichkeit und Konzentration.

Auf derselben Spur war auch der 70-jährige Rentner Klaus Müßigmann, der seit neun Jahren mit der Diagnose „Morbus Parkinson“ leben muss. Auch er machte die positive Erfahrung mit Sport und richtete sich einen Fitnessraum zuhause ein.

Der ehemalige Industriekaufmann entdeckte den Verein PPP während seines Aufenthalts in der Kurklinik in Wolfach und lernte hier auch Andreas Schmidt kennen, die einen Stützpunkt in Ettenheim gegründet hat. Solche Stützpunkte gibt es bisher nur noch in Wehr und Konstanz, derzeit ist noch ein weiterer in Freiburg geplant.

Meisterschaften mit prominenter Besetzung

Während Klaus Müßigmann mit dem Vorhaben, einen solchen Stützpunkt auch in der Region zu gründen, wieder nach Hause fuhr, zog es Klaus Bednarz nach Dortmund zu den Deutschen Tischtennismeisterschaften, zu denen eingeladen hatte. Teilgenommen haben auch bekannte Persönlichkeiten wie der Showmaster Frank Elstner oder der Comedian Markus Maria Profitlich, die beide an Parkinson erkrankt sind.

Nach dieser Sportveranstaltung war Ralf Bednarz klar: „Auch wir müssen den Erkrankten in unserer Region ein solches Angebot bieten“. Also ging er, ebenso wie sein Mitstreiter aus Geisingen auf die Reise nach einem Kooperationspartner und wurde beim TuS Hüfingen fündig.

TuS Hüfingen willigt gerne ein

Für den Abteilungsleiter Christian Gutzeit und das Vorstandsteam gab es keine Frage, hier als Partner zur Verfügung zu stehen. „Wir haben ein großes Gesundheitsprogramm, sind sozial aktiv und helfen sehr gerne“, so der Vorsitzende des Wirtschaftsbetriebs. Dabei soll diese Kooperation auch mit Leben gefüllt werden, so könnte man sich gut vorstellen, dass die Hobbygruppe oder oder andere Aktive in der PPP-Gruppe mitmachen.

Starttermin steht

Schon ab 17. September soll es losgehen: Trainingseinheiten sind immer sonntags von 9 Uhr bis 12 Uhr in der Halle A beim Aquari. Eingeladen sind alle Erkrankten egal welchen Alters und Geschlechts zum gemeinsamen Sport aber auch zum Austausch.

So sind die Initiatoren zu erreichen: Ralf Bednarz Telefon 0176 21461166 oder social@dieplanufaktur.de oder Klaus Müßigmann Telefon 0170 2025124 oder kpm.1953@gmail.com.