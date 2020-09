Er ist einer von sechs in ganz Deutschland. Und dazu ist er der einzige aus Baden-Württemberg. Helmut Matt Geschäftsführer des Fürstlich Fürstenbergischen Altenpflegeheims in Hüfingen und des Pflegezentrums Hegau in Singen, ist vom Pflegenetzwerk Deutschland für seine Beispiel gebenden Lösungsansätze in einer breit gestreuten Pressemitteilung gelobt worden.

Um dem spürbaren Fachkräftemangel in der Pflege entgegenzuwirken habe er konkrete Maßnahmen ergriffen. Um für die Mitwirkenden Wohnraum in Arbeitsnähe zu schaffen, habe er eine Immobilien GbR gegründet, heißt es. Auch bei der Anwerbung und Integration habe Matt ebenfalls neue Strukturen aufgebaut. Eine Personalvermittlungsfirma stelle der Betrieb selbst den Kontakt nach Vietnam, Serbien und die Philippinen her. Den Einstieg ins Arbeitsleben in Deutschland erleichtern Patenschaften durch bereits integrierte Fachkräfte. Eigens angestellte Deutschlehrer geben zweimal die Woche allen, die Bedarf haben, Unterricht. Der Betrieb habe zudem eine Anerkennungs-Schulung mit anschließender Prüfung erinnert, heißt es anerkennend.

Bundesweit habe man sechs Beispiele publiziert, sagte eine Sprecherin des Pflegenetzwerks auf Anfrage. Das Pflegenetzwerk Deutschland ist eine Initiative des Bundesgesundheitsministeriums. Seine Aufgabe ist es, gelungene Praxisbeispiele und Ziel führende Lösungsansätze bekannt zu machen und den Austausch der in der Pflege tätigen zu vernetzen.

6000 Vorschläge gingen ein

Die positiven Beispiele basieren auch auf einer Umfrage, die das Bundesgesundheitsministerium im vergangenen Herbst unter professionell Pflegenden gestartet hat. Auf die Frage, welche Maßnahmen und Ideen es vor Ort für mehr Pflege-Kraft brauche, gingen mehr als 6000 Vorschläge ein. Daraus ergaben sich drei zentrale Forderungen. Häufig genannt wurden eine bessere Vergütung, geregelte Arbeitszeiten und mehr Mitsprache in der Pflege. Wie das gelingen kann, zeigten die Beispiele in der Praxis. Allgemeiner Tenor: Die Pflege ist in Bewegung.