Das kirchliche Fest Pfingsten und die harte Sportart Boxen: wie passt das denn bitte zusammen? Der SV Mundelfingen ging dieser Frage nach und integrierte Vorführungen und ein Showprogramm des Boxsportvereins Blumberg kurzerhand in sein dreitägiges Pfingstfest. Für Peter Tumler, Vorsitzender des Boxsportvereins, war es jedenfalls keine Frage, als sich SV-Ehrenvorsitzender Peter Allaut im Vereinsheim bezüglich eines möglichen Auftritts des Boxsportvereins am traditionellen Pfingstfest erkundigte.

„Wir Vereine müssen zusammenhalten und uns in solchen Fällen wann immer möglich gegenseitig helfen“, freut sich Tumler über die Anfrage. Zudem hat er als ehemaliger Trainer des SV Immendingen ebenfalls einen Bezug zum Fußball. „Letztendlich ist ein derartiger Auftritt für uns Werbung und für das Publikum ein Erlebnis, das sie so am Pfingstfest noch nie sahen.“ Geplant sind am Pfingstsonntag zwischen 13 und 17 Uhr ein Schaukampf über drei Runden und diverse Vorführungen. „Wir bringen drei Boxsäcke und ausreichend Pratzen, Boxhandschuhe, mit, an denen sich das Publikum selbst versuchen kann“, fügt Tumler an. Zudem ist der Boxportverein mit einem „Hau den Lukas“, einem Box-Automaten, vor Ort, an dem ebenfalls jeder Gast seine Schlagkraft testen kann.

Tumler verweist darauf, dass alle, die möchten, sich während des Pfingstfests an einem Boxsack versuchen können. Doch er warnt davor, sich zu überschätzen: „Wer noch nie diese Übung gemacht hat, dem kann sehr schnell die Puste und die Kraft ausgehen.“ Im Fokus steht die Präsentation des Boxens als Sportart, die sich in letzter Zeit in Bezug auf den Blumberger Verein bei den Jugendlichen an zunehmender Beliebtheit erfreut.

Tumler führt dies unter anderem auf die Häufigkeit an den regulären wöchentlichen Trainingszeiten am Dienstag und Freitag ab 18 Uhr im Vereinsheim zurück. „Wir sind nicht traurig, wenn aufgrund des Pfingstfests weitere Kinder und Jugendliche den Weg zu uns finden“, sagt er lachend. Peter Allaut war bei seinem ersten Besuch im Vereinsheim ebenfalls von der Freundlichkeit begeistert, mit der ihn der Boxsportverein empfing. Da er für jedes Pfingstfest stets aufs Neue auf der Suche nach einem besonderen Programmpunkt ist, freute er sich besonders über die rasche Zusage.

Ein Höhepunkt am ersten Tag des Pfingstfestes ist das AH-Fußball-Nachtturnier, welches aufgrund ausreichend vorliegender Anmeldungen nach jahrelanger Pause erstmals wieder stattfindet. Zudem unterhält die Musikformation Brass27. Am Pfingstsonntag zählen neben dem Boxen auch ein XXL-Fußball-Dart und der Start des Elfer-Nachtturniers zu den Höhepunkten. Der Pfingstmontag soll mit dem zweiten Kinderflohmarkt und Kreativmarkt locken, einem Wanderhock zur Mittagszeit und einer Tombola mit einer Heißluftballon-Fahrt als Hauptpreis. Das gesamte Pfingstfest über gibt es ein Programm für Kinder und Unterhaltung mit Live-Musik. Ein F-Jugend-Turnier und Aufführungen der SV-Kindertanzgruppen sollen das Programm ergänzen. Peter Allaut, der für die Organisation des Festablaufs mitverantwortlich ist, zeigt sich zuversichtlich, dass das Programm für alle etwas bietet. Das gelte auch für die Verköstigung.