von Andrea Wieland

Einer der wenigen Wünsche des Ortschaftsrats von Sumpfohren an die Stadt Hüfingen für das Haushaltsjahr 2021 ist ein barrierefreier Einstieg an einer der örtlichen Bushaltestellen. Hierzu wurden bereits beim Buswendeplatz im Oberdorf zwei Fahrversuche mit einem Gelenkbus sowie mit einem regulären Bus gemacht. Zwar funktionierte das Rangieren trotz des beengten Platzes, welcher für ein Podest benötigt werden würde, jedoch wird einiges an Zeit und Können von den Fahrern abverlangt.

Am Buswendeplatz im Oberdorf von Sumpfohren soll ein barrierefreier Einstieg in die Busse geplant werden. | Bild: Andrea Wieland

Der zweite Punkt war der Mehrgenerationenplatz hinter dem Rathaus: Dieser soll im kommenden Jahr weiter verschönert werden. Des Weiteren muss die Mauer erneuert werden, da diese nicht mehr saniert werden kann.

Weiterhin soll der Besen, welcher von den örtlichen Landwirten zum Straßenkehren genutzt wird, ausgebessert werden. Einerseits sind die Borsten kaputt, andererseits soll aufgrund der Nachhaltigkeit und des entstehenden Staubs ein Besen kalkuliert werden, welcher den Staub aufnimmt und diesen nicht nur zur Seite kehrt.

Wunsch nach Geld für zusätzliches Baugebiet

Als wichtigen Punkt für die Weiterentwicklung des Dorfes wurden noch 50.000 Euro Planungskosten für das neue Baugebiet eingestellt. Im aktuellen Neubaugebiet gibt es nur noch einen freien Platz mit bereits mehreren Bewerbern. Zum Bauantrag zum vorletzten freien Grundstück wurde in der Sitzung positiv abgestimmt. Hier zeigt sich auch, dass Sumpfohren ein attraktiver Wohnort ist. Ortsvorsteherin Ancilla Batsching bat zudem die Eigentümer von privaten Bauplätzen nochmals, zu überlegen, ob sie diese eventuell verkaufen wollen.

Max Bogenschütz zeigte sich erfreut über die gute Nachbarschaftshilfe beim Brand im letzten Monat. Hierbei sprach Ortsvorsteherin Ancilla Batsching aber auch das Thema Wasserstand im örtlichen Millibach an: Das gestaute Wasser war damals zu wenig, um die Versorgung aufrecht zu erhalten. Hier soll die Stadt ein Konzept ausarbeiten, wie das Schließen der örtlichen Stellfalle geregelt ist, sowie eine Sanierung ebendieser prüfen und vornehmen.