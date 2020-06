von Roland Sigwart

Ganz ohne bunten Blumenteppich feiern konnten die Hüfinger trotz Corona-Krise ihr Fronleichnamsfest doch nicht! Unter strengen Hygiene-Regeln fand am Vormittag in der Stadtkirche St. Verena unter der Leitung von Stadtpfarrer Manuel Grimm ein Gemeinde-Gottesdienst statt, der auch eine „Freiluft“-Verlängerung bis hinters Pfarrheim in den Pfarrgarten hatte. Eine vor dem Kircheneingang platzierte anfangs leere Blumenteppich-Schablone wurde von den Kirchenbesuchern – insbesondere von den ganz jungen und deren Eltern – mit zuvor gesammelten Wiesenblüten eifrig aufgefüllt.

Mit Hilfe einer ausgelegten Schablone werden am Fronleichnamsfest vor dem Haupteingang der Stadtkirche trotz Ausnahmesituation ein Blumenteppich in Kleinformat gelegt. | Bild: Roland Sigwart

Auch im Kircheninnern hatten es sich die Gemeinde-Verantwortlichen im Vorfeld nicht nehmen lassen, vor dem Zelebrationsaltar einen schönen Blütenteppich mit buntem Herzmotiv zu legen.

In der Kirche ist ein Blumenbild mit vielen Herzen gelegt worden. | Bild: Roland Sigwart

So schafften es die Bregstädter trotz aller strengen Auflagen auch anno 2020 zumindest ein klein wenig ihrer Traditionen treu zu bleiben, den „Herrgottstag„ – wie das Fronleichnamsfest in Hüfingen genannt – mit einem kleinen Blumenteppich zu feiern. Eine Prozession durch die Hauptstraße fand hingegen – erstmals seit Ende des Zweiten Weltkrieg – wegen Behördenverbots nicht statt.

Die Tradition des Blumenteppich-Legens an Fronleichnam gibt es in Hüfingen schon seit knapp 180 Jahren. Sie geht auf eine Aktion des Hüfinger Bildhauers Franz Xaver Reich zurück, der im Jahr 1841 auf einer Studienreise rund um Neapel von dem Brauch des Blumen-Auslegens auf den Straßen schwer beeindruckt war. Am „Herrgottstag„ des 8. Mai 1842 legte er nach italienischem Vorbild vor dem Elternhaus in der Hauptstraße 5 den ersten Hüfinger Blumenteppich. Diese Aktion fand bei den Einwohnern so großen Anklang.

Ein kleiner Blumenteppich vor der Kirche. | Bild: Roland Sigwart

Bis 1915 wurde der Blütenteppich in der Hauptstraße unmittelbar nach dem Fronleichnams-Festgottesdienst am Vormittag wieder weggeräumt. Auf Wunsch des damaligen Stadtpfarrers Johann Nepomuk Schatz ließen die Hüfinger 1916 die Blüten erstmals bis in den Nachmittag hinein liegen. Und auch gestern ließen die Hüfinger die beiden Corona-Mini-Ausgaben des Blumenteppichs den ganzen Tag über liegen.