Hüfingen vor 28 Minuten

Ohne die Bürgerwehr wäre der Neujahrsmorgen in Hüfingen sehr leise – doch der Verein kämpft ums Überleben

Zwölf Schüsse – für jeden Monat einen. So will es die Tradition. Doch hat diese Tradition in Hüfingen überhaupt eine Zukunft? Helmut Vogel, Vorsitzender der Bürgerwehr, will nicht aufgeben.