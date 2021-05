Hüfingens Hauptamtsleiter Horst Vetter spricht von einem längeren Prozess, bis nun feststeht, dass im Ortsteil Mundelfingen eine Tempo-30-Zone eingerichtet wird. Hintergrund ist ihm zufolge eine Verkehrsschau aus dem Jahr 2019, bei der genau das „wohlwollend eruiert“ worden sei. Ergebnis der Schau: In Mundelfingen gebe es teilweise unübersichtliche Straßenstellen, Ortsvorsteher Michael Jerg regte damals an, die flächendeckende Einführung einer Tempo-30-Zone näher zu prüfen. Gesagt, getan. Doch wie Horst Vetter berichtete, könne die Wutachstraße nach Untersuchung der Straßenverkehrsbehörde nicht in die Zonenregelung einbezogen werden, da es sich um eine Landesstraße handle. Der Mundelfinger Ortschaftsrat hat über die Einrichtung einer Tempo-30-Zone mehrfach beraten und zugestimmt, nun fiel der notwendige Gemeinderatsbeschluss ebenfalls positiv aus.

Raser-Problem auf der L 171?

Bürgermeister Michael Kollmeier sagte, man habe in Hüfingen viele Tempo-30-Zonen. Er heiße diesen Schritt gut und lobte die sachliche Diskussion in der Bürgerschaft. „Auch wir begrüßen das, sehen aber die Problematik auf der L171. Da ist ja fast das größte Problem mit Rasern, man sollte noch mal prüfen, ob das nicht doch geht. Wir sollten an der L171 dran bleiben“, sagte Kerstin Skodell (SPD). Dem entgegnete Kollmeier: „Wenn wir nachweisen können, dass mit einer Zonenregelung Lärm reduziert wird, können wir das bei der Behörde vortragen.“

Wie die SPD-Fraktion hätte auch die FW/FDP/UWV-Fraktion um Adolf Baumann die Wutachstraße/L171 gern mit einbezogen, deswegen sei er nicht besonders glücklich. „Man sollte dran bleiben, das ist unverständlich. Nach Angaben der Anwohner wird vor allem morgens gerast, das haben auch schon Messungen von der Straßenverkehrsbehörde festgestellt“, so Baumann. Michael Steinemann (BFSO/Grüne) war es derweil wichtig, die sachliche Diskussionskultur der Mundelfinger zu loben.

Üblicherweise würde diese Tempo-Thematik in Deutschland emotionsgeladen diskutiert. Die im Gemeinderat verabschiedete Planung sieht nun vor, dass alle Ortsstraßen innerhalb der geschlossenen Ortschaft – bis auf die Wutachstraße/L171 – eine Tempo-30-Regelung bekommen. Auch der Feldbergblick ist enthalten; für diese Straße ist allerdings die Anordnung als verkehrsberuhigter Bereich beantragt.

Kostenschätzung 21.432 Euro

Laut Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros entstehen für die Einrichtung der Tempo-30-Zone mit entsprechender Beschilderung und Straßenmarkierungen Kosten in Höhe von rund 21.432 Euro – zuzüglich Planungskosten für das Büro. Die Mittel stehen laut Aussage der Verwaltung im Haushaltsplan 2021.