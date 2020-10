15 Jahre lang hat Helmut Matt die Geschicke des Fürstlich Fürstenbergischen Altenpflegeheimes in Hüfingen gelenkt. Der 55-Jährige war nicht nur Geschäftsführer, sondern auch gleichzeitig Stiftungsvorstand. Doch zum Ende des Jahres wird Matt beide Aufgaben an einen Nachfolger abgeben.

Hüfingen Pflegenetzwerk Deutschland findet in Hüfingen beispielhafte Lösungen in der Pflege Das könnte Sie auch interessieren

Mit den Meilensteinen, die im Rahmen seiner mehr als 15-jährigen Tätigkeit als Geschäftsführer und Stiftungsvorstand gesetzt wurden, blickt Matt nach Angaben des Altenpflegeheimes auf Basis einer guten Konstanz und Weiterarbeit am Bedarf der Zukunft auch für die nächsten Jahre zuversichtlich auf die Entwicklung der Einrichtung und die weitere Verbindung mit seinem Nachfolger Markus Komp.

Komp wird die Heimleitung und Geschäftsführung des FF Altenpflegeheimes übernehmen, bringe umfangreiche Kenntnisse im Bereich Klinikmanagement und langjährige Erfahrung in der Leitung von Akut- und Rehakliniken mit. Im stationären und ambulanten Sektor habe Markus Komp als Geschäftsleiter gewirkt und war zuletzt als Heimleiter beim Caritasverband Breisgau-Hochschwarzwald tätig und hat dort unter anderem das Seniorenzentrum St. Georg in Neuenburg geleitet, wo 71 pflegebedürftige Menschen betreut werden.

Hüfingen Nähe ohne Ansteckungsgefahr: Dieser winzige Anbau am Hüfinger Altenheim ändert alles Das könnte Sie auch interessieren

Trotz des Ausscheidens Matts, der auch gleichzeitig noch Inhaber und Geschäftsführer des Pflegezentrum Hegau in Singen ist, wird er die Hüfinger Einrichtung jedoch nicht komplett verlassen. Die Zusammenarbeit soll weiter bestehen, indem er neue Aufgaben als Berater und Mitglied des Stiftungsrates übernimmt. Dabei werde er an wichtigen Projekten wie beispielsweise der Umsetzung des anstehenden Küchenneubaus und Erweiterungsbaus auf dem Schlossgarten-Areal der Einrichtung mitarbeiten.

Hüfingen Altenpflegeheim plant Erweiterung: Bau soll entlang der historischen Mauer entstehen Das könnte Sie auch interessieren

„Mit einem neuen Führungskonzept wird das Fürstlich Fürstenbergische Altenpflegeheim weiterhin im Sinne der Stiftung für den Bedarf pflegebedürftiger Bürgerinnen und Bürger aus Hüfingen da sein“, sagt Helmut Matt. In diesem Sinne blicke er zuversichtlich auf eine sinnstiftende Zusammenarbeit mit der neuen Geschäftsleitung und den Stiftungsrätinnen und Stiftungsräten des F.F. Landesspitalsfonds.