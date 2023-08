Die Entscheidungen im Ortschaftsrat und am Tag darauf im Gemeinderat waren eindeutig: Das Neubaugebiet „Im Stegle“ kann kommen und sichert Hausen vor Wald die Möglichkeit, seine Bauzone flächenmäßig weiterzuentwickeln. Das Neubaugebiet ist in 26 Bauplätze unterteilt und soll auch den Bau von Tiny-Häusern ermöglichen. Der Beschluss mag selbstverständlich aussehen, er ist es aber aufgrund der zunehmenden Diskussionen um den Flächenverbrauch und die angrenzenden Vogel- und Naturschutzgebiete nicht mehr.

Ortsvorsteher Hans-Peter Münzer zeigte sich erleichtert, als der Gemeinderat den Bebauungsplan grünes Licht signalisierte und die Beteiligung der Öffentlichkeit und Benachrichtigung der Behörden als nächsten Schritt beschloss. Bürgermeister Michael Kollmeier war froh, dass sich der Gemeinderat für die Bereitstellung eines Planentwurfs ausgesprochen hatte, der gemäß Baugesetzbuch im Regelverfahren und nicht im beschleunigten Verfahren ohne Umweltprüfung entstanden ist. Letzteres hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig vor wenigen Wochen als unzulässig eingestuft. Rainer Christ vom Planungsbüro BIT Ingenieure berichtete von 29 Stellungnahmen, darunter drei von Bürgern, die infolge der frühzeitigen Beteiligung von den Behörden und weiteren Trägern öffentlicher Belange eingegangen waren.

Christ zeigte auf, dass die meisten der Stellungnahmen zu Änderungen führten, die inzwischen in den Plan integriert sind. Als nicht nachvollziehbar im Sinne des Flächenverbrauchs bezeichnete Christ die Forderung des Landratsamts, die Breite der Wohnstraße auf 5,75 anstelle der vorgesehenen 5,50 Meter zu erhöhen. Der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband (BLHV) bemängelte den Flächenverbrauch zulasten der zunehmend knapper werdenden landwirtschaftlichen Fläche.

Einstimmig folgten die Fraktionsvorsitzenden dem Wunsch von Ortsvorsteher Hans-Peter Münzer, für Grundstücke unter 450 Quadratmetern den Nachweis erforderlicher Stellplätze von zwei auf 1,5 herabzusenken. Christof Faller (CDU) störte sich am bürokratischen Aufwand, der bis zur Bereitstellung des Planentwurfs erforderlich ist, und verwies auf eine fünfjährige Vorlaufzeit. Er gab zu bedenken, dass die Landwirtschaft jährlich vier Prozent an Fläche einbüßt und in Zukunft ein „Weiter so“ kaum möglich sei. Stephan Happle (FDP/FW/UWV) sprach von einem umfangreichen Baugebiet, dessen Erschließung so schnell wie möglich erfolgen müsse.

Im Ortschaftsrat informierte Planungsingenieur Christ am Vortag darüber, dass die Entwässerung des Schmutzwassers und die Versickerung des nicht verschmutzten Abwassers im Neubaugebiet gesichert sei und der Landwirtschaft die Möglichkeit einer Zufahrt zum bewirtschafteten Land erhalten bleibt. Nicht nachvollziehbar war für Ortschaftsrat Markus Vollmer, weshalb sich die Lärmschutzmaßnahmen lediglich auf das Neubaugebiet beziehen. Die Wiederverwendung des durch die Arbeiten entstehenden Erdaushubs begrüßte er zwar, doch bezweifelte er insgesamt die Notwendigkeit eines Walls. „Was passiert mit den bestehenden Gebäuden entlang der Hauptachsen durch den Ort?“, fragte er und schlug stattdessen eine generelle Geschwindigkeitsreduktion auf Tempo 30 vor. Bürgermeister Kollmeier verweis darauf, dass es gute Argumente benötigt, um ein Tempolimit durchzusetzen. „Die Voraussetzungen hierfür sind aktuell nicht gegeben“, hoffte er diesbezüglich auf eine Gesetzesänderung in den kommenden zwei bis drei Jahren. Zudem empfahl der Ortschaftsrat, vor Abschluss in die Kaufverträge von Bauplätzen aufzunehmen, dass landwirtschaftliche Emissionen möglich sind.