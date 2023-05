Das neue Baugebiet in Sumpfohren liegt zu nah an der Weidefläche – sagt Max Bogenschütz vom gleichnamigen Demeterhof. Die Ortschaft braucht neue Bauplätze – sagen Orts- und Stadtverwaltung. Eine Pattsituation.

Vielleicht allerdings nicht mehr lange, denn der Petitionsausschuss des Landtags wird sich mit der Angelegenheit befassen. Am Freitag, 5. Mai, wird eine Kommission des Ausschusses die Beteiligten öffentlich im Sitzungssaal des Sumpfohrener Bürgerhauses anhören. Außerdem wird es eine Ortsbesichtigung geben.

Baugebiet zu nah an der Weidefläche

Die Sache rund um das geplante Neubaugebiet geht nun schon einige Jahre hin und her. Für Landwirt Max Bogenschütz, dessen Hof sich in unmittelbarer Nähe befindet, liegt klar auf der Hand, dass das Baugebiet zu nah an der Weidefläche liegt: „Wenn man das Baugebiet sieht, dann weiß man sofort, dass das nicht geht. Das sagt jeder“, erklärt Bogenschütz.

Vor solch einem Betrieb mit Tieren Neubauhäuser so nah zu errichten, „da ist der Ärger mit den Leuten vorprogrammiert“. Die jetzige Hausreihe sei etwas weiter weg vom Triebweg, das sei in Ordnung und kein Problem. „Die nächste Hausreihe befindet sich mitten in unserer Weide.“

Bogenschütz verbindet mit dem Besuch der Kommission eine Lösung in der Sache und hofft, dass sich der Petitionsausschuss gegen das Gebiet ausspricht. Es gebe in Sumpfohren andere Plätze ohne Landwirtschaft, die dafür infrage kämen, so Bogenschütz weiter.

Streitpunkte „Das Baugebiet soll an unserer Weidefläche umgesetzt werden, das ist zu nah aneinander“, erklärte Max Bogenschütz in der Vergangenheit. Er befürchtete, dass die Stadt das Vorhaben „jetzt einfach durchdrücken möchte“. Es gehöre zum Hofbetrieb dazu, dass Tiere im Freien weiden können. Darüber hinaus würde im besagten Bereich regelmäßig ein Kuhaustrieb von über 70 Tieren stattfinden. Die Häuslebauer wären sicher nicht glücklich, wenn sich die Schweine direkt vor ihrer Terrasse suhlen würden. Und auch dass er täglich bis zu viermal die Tiere am Baugebiet vorbei auf seinen Hof oder die Weide führe, sorge sicher nicht für Begeisterung.

Das sagt die Ortsvorsteherin

Zuletzt schien es eine Annäherung gegeben zu haben. Verschiedene Kompromisse seien auf den Tisch gekommen, im Endeffekt jedoch ohne Ergebnis. „Es gab viele Gespräche, um einen Kompromiss zu finden, gefruchtet hat keiner“, sagt Sumpfohrens Ortsvorsteherin Ancilla Batsching.

Ancilla Batsching, Ortsvorsteherin. | Bild: Andrea Hauger

Die Ortschaft brauche das neue Baugebiet. „Das ist für uns existenziell“, erklärt sie. Und es sei schon lange im Flächennutzungsplan: „Bereits seit 24 Jahren.“ Eine Nachfrage sei trotz den aktuellen Baupreisen da: „Wir haben drei bis vier Interessenten, die sofort bauen würden.“ Sollte man sich jetzt gegen das Gebiet entscheiden, habe Sumpfohren aktuell keine Plätze mehr zur Verfügung.

Bürgermeister: „Planungshoheit liegt bei der Stadt“

Es sei dringend gewünscht, dass es in Sumpfohren zu einer baulichen Weiterentwicklung komme, sagt Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier. „Ich appelliere auch deshalb an den Ausschuss, zeitnah zu entscheiden.“ Indirekt habe die Sache eine blockierende Wirkung auf die Angelegenheit.

Michael Kollmeier, Bürgermeister. | Bild: Andrea Hauger

Die kommunale Planungshoheit liege bei der Festsetzung des Bebauungsplanes dennoch bei der Stadt. „Aus früheren Petitionen ist uns klar, dass sich daraus Aufgaben ergeben können.“ Das sei etwa auch bei der Erweiterung des Lidl-Zentrallagers so gewesen. Gebaut worden sei dann aber schließlich trotzdem: „In der Sache hat sich nichts geändert – und es ist auch keine Entscheidung in der Sache“, so Kollmeier weiter.

Das Gebiet sei keine neue Entwicklung im Flächennutzungsplan, „sondern schon lange angedacht“. Verhandlungen habe man in der Sache intensiv betrieben, es habe sich jedoch nichts getan.

Jetzt wird der Petitionsausschuss sich dazu äußern: „Am Schluss sagen sie, wie sie die Petition sehen. Und natürlich ist da eine Bewertung mit drin“, sagt der Bürgermeister.