von Rainer Bombardi

An der Hondinger Straße im Hüfinger Stadtteil Fürstenberg entsteht derzeit das größte Neubaugebiet auf städtischem Grund. Sofern alles nach Plan verläuft, kann die Erschließung der 31 Bauplätze nach den Sommerferien beginnen.

Als Termin für erste Grundstücksverkäufe stufte Bürgermeister Michael Kollmeier in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates die ersten Wochen des kommenden Jahres als realistisch ein.

An diesem Zeitpunkt sollen auch die Ausführung des Projekts in Bauabschnitten und die momentan in Zusammenhang mit den Baugrunduntersuchungen ausgeführten Arbeiten des Landesamtes für Denkmalschutz nichts ändern.

Suche nach Relikten eines römischen Gutshofes

Ortsvorsteher Werner Bäurer informierte, dass der Denkmalschutz in den kommenden Wochen neben Ausgrabungen auch mit Metallsonden nach Relikten eines römischen Gutshofes suche, der sich gemäß historischen Angaben im Süden des Neubaugebiets befunden haben soll.

Bürgermeister Kollmeier sprach von einem attraktiven und relativ grünen Neubaugebiet, das am Ortseingang von Fürstenberg entstehen werde.

Ratsmitglied Volker Gut regte an, das komplette Baugebiet in einem Abschnitt zu erschließen. Bürgermeister Kollmeier sah indes keine Nachteile, wenn die Erschließung entsprechend der Nachfrage in zwei Bauabschnitten erfolge.

Bürger engagieren sich für ein neues Vereinshaus

Im Plan befindet sich derzeit auch der Bau des neuen Vereinshauses, bei dem sich die Fürstenberger mit reichlich Eigenleistung engagieren und so dazu beitragen, die Baukosten zu reduzieren.

Anwohner Franz Gut befürchtete eine mögliche Lärmbelästigung, die vom Vereinshaus ausgehen könnte, in das die Musikkapelle ihre Vereinsräume verlagern will.

Bürgermeister Kollmeier verwies darauf, dass die Stadt als Bauträger den Schutz vor Lärm bei der Planung des Vereinshauses sehr ernst genommen habe. Zudem verwies er auf eine Vereinbarung, in der bis auf eine Viertelstunde genau geregelt sei, wann das Proben im Vereinshaus möglich sei.