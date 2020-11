von Rainer Bombardi

Architekt und Stadtplaner Henner Lamm beschrieb das Neubaugebiet mit seinen drei Wohnfeldern mit insgesamt 13 Bauplätzen, einer durchgehenden Wohnstraße und einer Seitenstraße aus Richtung der Alois Hirt-Straße. Der ursprünglich in dem Gebiet vorgesehene Wendehammer ist nicht mehr vorgesehen. Die Straße durch das Areal wird aus Richtung Kreisstraße als Zufahrt, aus Richtung der Alois Hirt Straße als Zu- und Ausfahrt gestaltet.

Stadtbaumeisterin Petra Schmidtmann-Deniz verwies bei der Sitzung in der Baarblickhalle darauf, dass eine Ausfahrt vom Baugebiet in die Kreisstraße aus Gründen des eingeschränkten Sichtfeldes vom Straßenverkehrsamt nicht genehmigt wird. In Zusammenhang mit der Entstehung des Neubaugebietes ist auch die Fortführung des Gehweges entlang der Alois Hirt Straße geplant.

Neubaugebiet ist als reines Wohngebiet vorgesehen

Bürgermeister Michael Kollmeier äußerte sich zudem zufrieden, dass sich in Zusammenhang mit dem Neubaugebiet das Ortsschild in Richtung Sumpfohren verschiebt, was in diesem Bereich automatisch zu einer Reduktion der zulässigen Höchstgeschwindigkeit führt. Zudem war es notwendig, das ursprünglich als Mischgebiet vorgesehene Neubaugebiet in ein reines Wohngebiet umzuwandeln. „Die Ausweisung als Mischgebiet setzt zur Hälfte eine gewerbliche Nutzung voraus. Wir haben aber eine große Nachfrage an Wohnflächen“, informierte Kollmeier.

Berthold Götz befürchtete, dass es in einem reinen Wohngebiet einfacher ist, Einsprachen gegen Lärm und Luftemissionen vorzubringen. Für das Neubaugebiet ist die Ausweisung entsprechender Ausgleichsmaßnahmen bereits vorgesehen.

Bebauungsplan im Bereich der Baarblickhalle zurückgestellt

Aus lärmschutzrechtlichen Gründen ist zum jetzigen Zeitpunkt der vorgesehene Bebauungsplan im Bereich der Baarblickhalle zurückgestellt. Ortsvorsteher Christoph Martin informierte, dass sich der Ortschaftsrat nach intensiver Diskussion in nichtöffentlicher Sitzung auf die jetzt vorliegende Bebauung einigte. Er verwies darauf, dass auf der Straße im Bereich Kindergarten neue Schilder auf spielende Kinder hinweisen.