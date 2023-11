Der Schwund an der Spitze der Hüfinger Narrenzunft hält an. Zwar konnte Hüfingens Zunftchef Christoph Köhler bei der Generalversammlung der Narrenzunft am im Gasthaus Ratsstube mit Roman Ott einen neuen Narrenrat begrüßen, musste aber gleichzeitig mit Ralf Groneberg und Richard Hofmeier zwei langjährige und verdiente Räte aus der Vorstandschaft verabschieden. Somit sind es nur noch aktuell fünf Narrenräte, die der Hüfinger Zunft vorstehen.

Auf Anregung der über 50 anwesenden Mitglieder wurde daher beschlossen, dass eine Zukunfts-Strategie erarbeitet werden soll, wie die Hüfinger Narrenzunft wieder langfristig an der Führungsspitze gestärkt wird und wie die einzelnen engagierten Narrengruppen in verantwortungsvoller Position auch ohne Narrenratstitel in die Arbeit während der Fasnetzeit integriert werden können.

Wahrscheinlich überarbeitet werden soll auch die Vereinssatzung, die viele als „nicht mehr zeitgemäß“ und „undemokratisch“ ansehen. Auch Frauen seien als Narrenräte herzlich willkommen, betonte Köhler: „Leider gibt es derzeit aber auch bei den weiblichen Narren keine Interessenten fürs Narrenratsamt“, so Köhler weiter.

Um die Zukunft der Zunft entbrannte bei der Narrenversammlung somit eine hitzige Diskussion. Die vielschichtige Arbeit, nicht nur während der Fasnet, sei von den derzeit fünf Narrenräten einfach nicht mehr zu stemmen, waren sich die Anwesenden einig. Nun soll ein Konzept her, wie das Arbeitspensum gerechter unter den beteiligten Narrengruppen, Hansel und Gretle und Musikern verteilt werden kann.

2023 sei „endlich wieder eine richtige Fasnet“ gewesen, freute sich Christoph Köhler in seinem Tätigkeitsbericht. „Das war eine Fasnet von ihrer besten Seite und wieder absolut ‚top‘ nach einer Zwangsenthaltsamkeit“, so der Narrenchef. Auch Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier zollte der vergangenen Fasnet ein großes Lob: „Zumal der Platz vor dem Rathaus stärker ins Fasnetgeschehen einbezogen worden sei.“

Einen riesigen Schatten voraus wirft das große Jubiläums-Narrentreffen anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) in Weingarten am 20. und 21. Januar 2024. Die Hüfinger sind als VSAN-Gründungsmitglied natürlich auch mit dabei und alle einheimische Interessenten können sich online unter www.narrenzunft-huefingen.de anmelden und Bus-Mitfahrplätze reservieren. Am Fasnet-Sunntig 2024 gehen die Bregstädter dann nach Schwenningen zum dortigen großen Umzug.

Nach langjähriger und verdienstvoller Tätigkeit als Narrenräte verabschiedet wurden am Ralf Groneberg und Richard Hofmeier, die gleichzeitig zu Ehrennarrenräten ernannt wurden. Groneberg ist seit dem Jahr 2000 Mitglied in der Zunft und bekleidete ab 2001 bis zuletzt das Amt des Zunftschreibers. Hofmeier kam 2003 zu den Narren, war von 2005 bis 2019 Säckelmeister (Kassierer) und von 2020 bis zuletzt Kämmerer, der sich um die Zunftkammer und das Inventar kümmerte.

Zum neuen Schriftführer wählten die Anwesenden Sven Hermanns. Roman Ott wurde am nicht nur als neuer Narrenrat verpflichtet, sondern gleichzeitig auch zum neuen Säckelmeister gewählt, dessen Tätigkeit bisher kommissarisch Christoph Köhler erledigt hatte. Einstimmig im Amt bestätigt wurde Zunftvize Thomas Huppert.

Und zum Schluss wurde es plötzlich noch sehr musikalisch. Offiziell beendet wurde die Versammlung schließlich mit dem spontanen Einzug einer Stadtmusiker-Abordnung, die passend mit dem Narrenmarsch musikalisch auf die kommende fünfte Jahreszeit einstimmte.