Das Hüfinger Elektro-Unternehmen von Norbert Huppert ist unter neuer Führung. Der langjährige Mitarbeiter und ebenfalls in der Bregstadt bestens bekannte Michael Winiarz hat das Geschäft von seinem (jetzt ehemaligen) Chef übernommen.

Ab sofort ist Norbert Huppert übergangsweise nur noch als Teilzeitangestellter in der zweiten Reihe tätig. Dabei ist der 65-jährige Huppert froh, überhaupt einen kompetenten und engagierten Nachfolger für sein von ihm gegründeten Geschäft gefunden zu haben.

„Die kleineren, persönlich geführten Elektrounternehmen wie wir es sind, werden auf der Landkarte zunehmend weniger. Immer mehr Großunternehmen kaufen die Kleinen auf“, erklärt Huppert. „Umso erfreuter bin ich, dass ich mit meinem Mitarbeiter Michael Winiarz einen überaus engagierten Nachfolger gefunden habe.“

Der 33-jährige Michael Winiarz freut sich „auf die neue Herausforderung“ und dass er jetzt „was Eigenständiges“ macht. Er hofft, dass ihm die Kundschaft auch in Zukunft die Treue hält.

Das Geschäft wird weiter unter dem Namen „Elektro Huppert“ geführt, lediglich die Geschäftsform ändert sich in eine GmbH und wird nicht wie bisher als Einzelunternehmen geführt. Alle drei Mitarbeiter, zwei Gesellen und ein Auszubildender, werden übernommen.

Ruheständler freut sich auf Wandern und Radfahren

Die Erleichterung, dass er nun nicht mehr die volle Last des Geschäftsbetriebs zu verantworten hat, ist Norbert Huppert sichtlich anzumerken: „Ich kann mich nun mehr aufs Wandern und auf ausgiebige Radtouren mit meinem E-Bike freuen“, lacht der 65-Jährige.

Gegründet hat er sein Geschäft im November 1984 als Einmannbetrieb, damals noch im Keller des Wohnhauses. Zwischenzeitlich befinden sich die Werkstatt und das Lager schon längst in hinteren Anbau seines Hauses. Zu Hochzeiten – etwa von 1990 bis 1995 – hatte Huppert acht Angestellte.

Hochwasser war in Firmengeschichte prägend

Das prägendste Ereignis der knapp 40-jährigen Firmengeschichte war indes das Hochwasser in der Bregstadt im Februar 1990: „Da waren alle Mann von uns volle fünf Tage lang rund um die Uhr fast ohne Schlaf beschäftigt, um in den überschwemmten Häusern den Strom abzuklemmen“, erinnert sich Huppert noch lebhaft an die damalige Situation.

Der neue Chef ist seit 2016 an Bord

Seine Ausbildung hat Michael Winiarz bei ED Netze in Donaueschingen gemacht, wo er auch von 2015 bis 17 seinen Meister machte. Ab 2016 war er in Teilzeit bei Elektro Huppert angestellt, seit Oktober 2022 arbeitet er in Vollzeit in Hüfingen.