Beate Liebler ist 62 Jahre alt, ihr Mann Peter Liebler feiert noch in dieser Woche seinen 65. Geburtstag. Es sei jetzt an der Zeit aufzuhören, sagen die beiden zu ihrem Entschluss. Ende April werden sie ihr Geschäft in der Hauptstraße für immer schließen.

Ein solcher Laden sei viel Arbeit, auch körperlich und man müsse immer da sein. Und an Urlaub sei über Jahre hinweg nur in Ausnahmefällen zu denken gewesen. Dem nahenden Abschied blicken die Lieblers mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen.

Zum einen freuen sich die beiden auf mehr freie Zeit nach dem Ölzweig, zum anderen werden sie ihr Geschäft und die Kunden vermissen. Ihr Ölzweig ist ihnen ans Herz gewachsen und sie blicken auf eine arbeitsreiche wie erfüllende Zeit zurück.

Von Anfang an involviert

Beate und Peter Liebler haben das Projekt von Anfang an begleitet. „Die Idee ist vor etwa 17 Jahren in Sunthausen im Rahmen unseres Bibelkreises entstanden“, erinnert sich Peter Liebler. Es war ein Gemeinschaftsprojekt. Zuerst wurden gemeinsam Orangen bestellt. Nach und nach kamen weitere Produkte hinzu.

Vor 15 Jahren wurde schließlich der Ölzweig-Laden in Hüfingen eröffnet, den die Lieblers zwei Jahre später von ihren Vorgängern übernahmen.

Der Ölzweig in direkter Nachbarschaft zur Stadtkirche ist seit 15 Jahren Anlaufstelle für Kunden, die Wert auf hochwertige Bio-Lebensmittel legen. | Bild: Fröhlich, Jens

„Als absolute Quereinsteiger“, sagt Peter Liebler, der davor jahrelang in einem technischen Büro in der Schweiz gearbeitet hatte. Beate Liebler war bis dahin in einer Bank tätig. „Das war ein Sprung ins kalte Wasser.“

Jetzt wagen die beiden den nächsten Absprung und bedanken sich bei allen Kunden für die jahrelange Treue. „Wir sind Gott sehr dankbar für die reich gesegnete Zeit in Hüfingen“, fügt Beate Liebler hinzu.

Nachfolger nicht in Sicht

Aktuell läuft im Geschäft der Ausverkauf mit zahlreichen Rabatten. In dem kleinen, heimeligen Laden leeren sich die ersten Regale.

Derzeit läuft der Ausverkauf in dem kleinen Naturkostladen mitten in der Hüfinger Innenstadt. | Bild: Fröhlich, Jens

Einen Nachfolger wird es derweil nicht geben, auch wenn das ein großer Wunsch der Lieblers gewesen wäre.

Dieses Angebot fehlt jetzt Über 700 hochwertige Produkte hatten die Lieblers hier stets im Angebot, dazu täglich dutzende frische Waren, wie Obst, Gemüse oder Backwaren. Besonders bekannt war das Geschäft für das exklusive Olivenöl und hochwertiges Bioland-Geflügel.

Die Stadt Hüfingen verliert eine zentral gelegene Einkaufsmöglichkeit, die zudem immer zahlreiche Kunden anlockte, selbst nach Ansiedlung einer Bio-Supermarktkette im Gewerbegebiet. „Wir haben das am Anfang zwar gespürt, aber nach kurzer Zeit hat sich das wieder normalisiert“, blickt Peter Liebler zurück.

Während Corona liefen die Geschäfte sogar überdurchschnittlich gut. Die jüngsten Krisen hätten jedoch einen spürbaren Abschwung verursacht, in der gesamten Bio-Branche, weil viele Menschen jetzt beim Einkaufen sparen würden. „Aber das war nicht der Grund für unsere Entscheidung.“

Das sagt der Bürgermeister

„Die Stadt Hüfingen bedauert außerordentlich das Ende der erfolgreichen Arbeit der Familie Liebler. In anderthalb Jahrzehnten ist das in Bad Dürrheim wohnende Ehepaar zu einem wichtigen Teil der Hüfinger Stadtgesellschaft geworden. Eine Schließung aus Altersgründen ist aber natürlich ein Grund, der gut nachzuvollziehen ist“, äußert sich Bürgermeister Michael Kollmeier.

Für Kunden des Ölzweig stelle die Schließung einen Einschnitt dar, für die Hüfinger Innenstadt eine Verringerung der Einkaufsmöglichkeiten, wobei nach wie vor ein Innenstadt-Einkauf gut möglich sei, sagt Michael Kollmeier. Mehrere Bäckereien, eine Metzgerei sowie ein kleiner Supermarkt in der Weitengasse stünden dafür zur Verfügung.

Gemessen an der Gewerbesteuerzahlung sei der Einzelhandel in Hüfingen in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen. „Es liegt an uns allen als Konsumenten, die in der Innenstadt liegenden Ladenlokale im Food und Non-Food-Bereich zu nutzen und diese damit zu stärken“, appelliert Bürgermeister Michael Kollmeier.

Bestellungen und Sonderwünsche

So ganz verabschieden sich Beate und Peter Liebler dann aber doch noch nicht. „Wir werden in kleinem Rahmen weiterhin Bestellungen und Spezialwünsche entgegennehmen, zum Beispiel beim Geflügel“, sagt Peter Liebler. Die bestellten Waren sollen den Kunden dann nach Hause geliefert werden.