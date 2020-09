von Rainer Bombardi

Am Dienstag, 29. September, feiert Horst Mayer seinen 80. Geburtstag. Der Ur-Fürstenberger ist ein Vollblut-Familienmensch. Mit seiner Ehefrau Rita hat er fünf Kinder. Zudem halten bislang neun Enkel ihren Opa in Schwung.

Der Jubilar arbeitete als Landwirt, Maurer, Lkw-Fahrer in der Brauerei und Schäfer und hatte während 52 Jahren für die Blasmusik sein größtes Faible. Im Musikverein Fürstenberg begann er 1950 seine Karriere mit Klarinette und Tenorhorn, ehe er Anfang der 1970er-Jahre als Dirigent kommissarisch die musikalische Leitung übernahm.

Einsatz als Dirigent wird immer intensiver

Rund fünf Jahre war Horst Mayer in dieser Funktion für seinen erkrankten Vorgänger als Vizedirigent aktiv, bevor er den Taktstock übernahm. Damals war er noch nicht davon ausgegangen, dass dieses Amt ihn bis 1993 beschäftigen würde. Jedoch fand er schnell Spaß daran und aus dem Hobby entwickelte sich eine Berufung. Mitte der 1970er-Jahre absolvierte er erfolgreich einen der ersten berufsbegleitenden Lehrgänge für Dirigenten. Er schloss ihn mit dem B-Schein ab, dem bis heute höchsten Abschluss für Hobbydirigenten.

„Glücklicherweise fand der Lehrgang damals in Trossingen statt, sonst wäre es schwer gewesen ihn zu absolvieren“, erinnert sich Mayer.

Spannender Wandel bei den Musikvereinen

Ebenfalls Mitte der 1970er-Jahre war Horst Mayer eines der Mitglieder, die maßgeblich an der Gründung der Brauereikapelle beteiligt waren. Dort war er bis 2002 Dirigent. „In meinen Jahren als Musiker erlebte ich die Anfänge mit, als in den Freizeitmusikvereinen die Ansprüche an die musikalische Qualität immer weiter stiegen und immer mehr Stilrichtungen die originäre Blasmusik bereicherten“, beschreibt Mayer den Wandel. Die Entwicklung verfolgt er noch heute mit großem Interesse.

Nach seinem Abschied als Musiker lehnte sich der Jubilar nicht zurück, sondern entdeckte die Schäferei für sich, die er mit fünf Schafen im eigenen Garten begann. Schnell war der Platz zu eng und Mayer baute einen Schafstall an der Straße nach Neudingen. „In der Gesamtbilanz bin ich sehr zufrieden mit meinen Leben“ ergänzt Horst Mayer, als ein Enkel ins Wohnzimmer stürmt und ihn zum Spielen auffordert.