von Roland Sigwart

Seit gestern Morgen ist der schicke neue, braun-hölzerne Querbau der Lucian-Reich-Schule von den Schülern fest in Beschlag genommen. Mit dem Durchschneiden des symbolischen Bandes durch Vertreter der Stadt, der Schule und des Architekten am ersten Schultag nach den Sommerferien ist der rund 14 Millionen Euro teure An- und Neubau offiziell freigegeben worden.

Bürgermeister Michael Kollmeier war es anschließend dann auch, der den Schülern „zum Sturm ihres Neubaus„ die Tür offenhielt. „Es freut mich außerordentlich, zum Schuljahresbeginn die neue Rektorin Ruth Schütz-Zacher begrüßen und parallel den Neubau der Lucian-Reich-Schule für den Schulbetrieb übergeben zu können“, erklärte Kollmeier.

Eigentlich hatte der Querbau schon vor einem Jahr fertig sein sollen

Wenn es nach dem Willen des Hüfinger Stadtoberhaupts geht, soll die Schule zu einem späteren Zeitpunkt ohnehin, wenn es die Epidemie-Lage dann wieder zulässt, ganz feierlich eingeweiht werden und die Bevölkerung auch die Möglichkeit haben, das ganze zu besichtigen.

Ursprünglich sollte der Querbau der Gemeinschaftsschule schon vor einem Jahr in Betrieb gehen, aber Handwerkerverspätungen, europaweite Zuliefererprobleme und die Pandemie verzögerten die Bauarbeiten stark. Und auch am gestrigen Morgen waren im Hintergrund noch etliche Handwerker bei der Arbeit.

Auch eine Corona-konforme Belüftung gibt es

Auch am alten, westlichen Bestandsbau sind insbesondere die Geländer noch nicht fertig. „Spätestens zum Ende der Herbstferien sind aber auch diese Arbeiten beendet und wir sind wirklich komplett durch“, betonte der Stuttgarter Architekt Ingolf Gössel gestern bei der Eröffnung.

Freuen können sich die rund 600 Schüler und knapp 60 Lehrer nicht nur über eine superschick-moderne Ausstattung ihres Neubaus – auch die Belüftung entspricht neuesten Corona-konformen Normen. So ist keine Umluft- sondern eine moderne Zu- und Abluftklimaanlage eingebaut, die komplett 30.000 Kubikmeter Luft filtern kann.

Untergebracht sind in dem neuen Querbau neben den Klassen fünf bis acht auch neue Verwaltungsräume.