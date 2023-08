Die Hüfinger Nachtwächter sind erfolgreich auf Wirtschaftskunde umgeschwenkt und wandeln neuerdings nun auch auf den Spuren alter Hüfinger Wirtshäuser. Seit über zehn Jahren gibt es in Hüfingen die Nachtwächterführungen von Nachtwächter Konrad alias Kurt Löhr und Hebamme Adelheid, gespielt von Heidi Mayer-Löhr. So einen enormen Ansturm wie am vergangenen Wochenende bei der neu kreierten Führung unter dem Motto „Oh du schöne alte Wirtshauszeit“ gab‘s allerdings selten: Weit über 50 Interessierte kamen zu der Wirtschaftstour und lauschten bei der nächtlichen Runde den amüsanten Infos und Anekdoten der beiden Nachtwächter.

Dabei erfuhren die Teilnehmer auch, dass es früher in der Bregstadt 13 Wirtshäuser gab. Konrad und Adelheid verrieten auf ihrem kurzweiligen, gut eineinhalbstündigen Rundgang unter anderem auch, weshalb es früher vor dem „Siedlerstüble“ einmal im Monat einen Treff der sogenannten Sägewerksfrauen gab – dazu aber später mehr. Mit einem mit Getränken bepackten Handleiterwagen im Schlepptau ging es vom Hüfinger Rathaus aus für die Teilnehmer erstmals auf die interessante Kneipentour. Und damit es nicht nur bei theoretischem Wissen blieb, sondern die Teilnehmer auch praktische Erfahrungen machen konnten, wurde mehrfach eine Rast eingelegt, zu der Schnaps, Sekt oder andere Getränke gereicht wurden.

Beim Rundgang gingen die beiden Nachtwächter dabei nicht nur auf ehemalige, sondern auch auf aktuelle Gaststätten und deren Eigenheiten ein. Sie konnten den Gästen beispielsweise auch die Neuigkeit verkünden, dass der alteingesessene ehemalige „Löwen“ in der Hauptstraße 9 nach einer jahrzehntelangen Schließung nach den Plänen des Besitzers Roland Fürst demnächst dank einer neuen Pächterin dauerhaft wiederbelebt werden soll. Der „Löwen“ wurde übrigens 1523 erstmals urkundlich erwähnt und ist damit die nachweislich älteste Hüfinger Gaststätte.

Aber auch den Unterschied zwischen Kranz-, Schank- und Gastwirtschaften lernten die Gäste an diesem Abend kennen. Die über 50 Tour-Teilnehmer, zusammengesetzt aus Einheimischen und Gästen, zeigten sich überaus interessiert an den spannenden Geschichten, die Adelheid und Konrad zum Besten gaben, und konnten manches Mal sogar mit persönlichen Anmerkungen die Wirtschaftsgeschichten ergänzen. Mit einer Schleife durch die Hinterstadt an Burgplatz, dem „schußgefährlichen H41“ und dem „Krokodil“ vorbei, wurde der Tour-Abschluss schließlich standesgemäß im „Baptistle“ beim „Würger“ gefeiert. Übrigens: Die Frauen der Sägewerksmitarbeiter (heute Fürstenberg-Holz) kamen als reine Vorsichtsmaßnahme immer am Auszahlungstag des Monatslohns vor dem „Siedlerstüble“ zusammen: Ganz einfach, um ihren Ehemännern vor Eintritt in die Wirtschaft die volle Lohntüte abzunehmen – ansonsten hätte so mancher den gesamten Monatslohn wohl an einem Abend versoffen.