Seit eineinhalb Jahren mischt die kleinste Fraktion im Hüfinger Gemeinderat mit. In dieser Zeit hat die BFSO/Grünen-Fraktion einige Themen rund um die Bereiche Transparenz, Ökologie und Mitsprache der Ortsteile im Gemeinderat angesprochen.

Zuletzt sorgte sie mit ihrem Antrag, einen Bürgerentscheid zur Wiedereinführung der unechten Teilortswahl abzuhalten, für Aufsehen. Dieser wurde vom Gemeinderat im November in die Wege geleitet und findet nun im kommenden September statt.

Wie aus einer Pressemitteilung der Fraktion hervorgeht, gab es jetzt einen Personalwechsel innerhalb der Dreier-Gruppe. Der Wechsel wurde bereits beim Zusammenschluss der beiden selbstständigen Listen Bündnis 90/Die Grünen und dem Bürgerforum Starke Ortsteile (BFSO) zu einer Fraktion angekündigt.

Zum 1. Januar 2021 hat Michael Steinemann das Amt des Fraktionsvorsitzenden von Peter Albert übernommen. Hannah Miriam Jaag hat Steinemanns Nachfolge als stellvertretende Fraktionsvorsitzende angetreten.

Wechsel im rollierenden System

„Unsere Fraktionsbildung ist ein Erfolgsmodell. Wir haben keinen Fraktionszwang, nur eine lockere Fraktionsdisziplin. Es ist eine Partnerschaft auf Zeit und findet auf Augenhöhe statt. Ein Teil davon ist, dass man das Amt des Fraktionssprechers im rollierenden System wechselt“, wird Steinemann zitiert.

Peter Albert lobt das respektvolle und vertrauensvolle Miteinander: „Natürlich stimmen wir regelmäßig auch unterschiedlich ab. Dies hält unsere Zusammenarbeit aber aus, da ansonsten die Übereinstimmungen wie beispielsweise dezentrale Strukturen und die Stärkung der Bürgerbeteiligung überwiegen.“

Michael Steinemann ist 33 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Aufgewachsen im Ortsteil Sumpfohren, lebt er seit einigen Jahren mit seiner Familie in Mundelfingen und arbeitet beim Land Baden-Württemberg. Er hat an der Universität Konstanz Politik- und Verwaltungswissenschaften studiert, war mit 17 Jahren Gründungsvorsitzender des Freizeitvereins Badenia Sumpfohren und mit 18 Jahren jüngster Pfarrgemeinderat in der Gesamtstadt Hüfingen.