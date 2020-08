In einer Hüfinger Asylunterkunft ist es am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Streit zwischen einem 33-jährigen und einem 52-jährigen Flüchtling gekommen, so die Polizei. Beide aus Pakistan stammenden Männer hätten sich zunächst angeschrien, dann prügelten sie aufeinander ein. Plötzlich habe dann der 33-Jährige ein Messer gezückt und einmal auf seinen Kontrahenten eingestochen.

Der Tatverdächtige ließ sich am Tatort von der Polizei widerstandslos festnehmen. Der schwer verletzte 52-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und dort sofort notoperiert werden. Der Täter sitzt jetzt in Untersuchungshaft.