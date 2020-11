Die Stadtverwaltung Hüfingen benötigt weitere Büros. Deshalb soll die Bücherei im Rathaus vom Dach- ins Untergeschoss verlagert werden. Ein Vorentwurf liegt laut Hauptamtsleiter Horst Vetter bereits vor. „Die Bücherei ist im dritten Obergeschoss und sorgt für einen sehr hohen Publikumsverkehr im Rathaus. Im Untergeschoss wäre sie wesentlich besser zugänglich“, schildert er. Zudem seien die Räumlichkeiten für die Anforderungen einer modernen Bücherei zu klein.

Räume sollen Ende 2021 frei werden

Aktuell ist im Untergeschoss ein Optikgeschäft untergebracht. Voraussichtlich Ende 2021 werden die Räume frei. Bis dahin soll laut Vetter eine Planung erarbeitet werden, die dann nach Freiwerden der Fläche umgesetzt werden soll. Deshalb könnten Stand jetzt noch keine verlässlichen Angaben über die Umbauzeit gemacht werden.

Im vierten Stock des Rathauses ist die Kinder- und Jugendbibliothek beheimatet. | Bild: Christina Rademacher

Indes wirkt sich die Virus-Pandemie auch auf Hüfinger Leseratten aus. „Die Bücherei wurde nach einer Corona-bedingten Schließung am 1. Juli wieder geöffnet. Personen können klingeln, werden dann je nach vorhandenem Besuch hineingelassen. Um Engpässe zu vermeiden, ist ein weiterer Öffnungstag eingeführt“, erklärt Vetter. Kinder unter acht Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen in die Bibliothek. Alle Besucher ab sechs Jahren müssen einen Mundschutz tragen. Lediglich fünf Personen gleichzeitig dürfen sich im Inneren aufhalten; zudem ist die Aufenthaltsdauer auf 20 Minuten begrenzt – um Warteschlangen zu vermeiden.

Angebot kommt gut an „Die Kinder- und Jugendbibliothek wird gut angenommen. 2019 wurden rund 22.000 Medien entliehen; derzeit werden circa 350 Leser verzeichnet“, so Horst Vetter. Der Bestand weise rund 10.800 Medien auf – ob Bücher, DVDs oder Hörbücher.

Freizeitgestaltung Ob Stricken, Backen oder Zocken: Zwölf Lockdown-Tipps aus der Redaktion Das könnte Sie auch interessieren

Seit des ersten Lockdowns steht vor dem Rathaus ein Medienrückgabekasten. Auch einen vorübergehenden Lieferservice gibt es. „Im ‚Findus Internet Opac‘ hat man die Möglichkeit, digital im Bestand zu recherchieren – etwa, welche neuen Bücher es gibt oder welche Bücher verfügbar sind“, sagt Vetter. Ebenso sei es online möglich, Ausleihen zu verlängern. Die Findus-Datenbank werde stündlich aktualisiert.