Einen neuen Meilenstein in der 180-jährigen Geschichte von Mariahof hat die Institution mit der Eröffnung der neuen inklusiven Wohngruppe „Louise“ gesetzt. Mit dem Neubau beschreitet die Kinder- und Jugendeinrichtung einen zukunftsweisenden Weg der Inklusion – ein Modell, das im ganzen Land bisher einmalig ist.

Schon der Beginn des Festakts stellte die Philosophie von Mariahof unter Beweis, denn es waren nicht die beiden Leiter Alexander Trieschmann und Joachim Bucher, sondern die beiden Jugendlichen Melissa und Florian, die kurzweilig, interessant, heiter und außergewöhnlich durch das Programm führten. Dieser doch etwas anderen Art von Festreden passten sich auch die Ehrengäste an. So etwa Landrat Sven Hinterseh, der sich gleich an seine Schulzeit erinnerte. „Doch hier mit mehr Spaß“, ließ Hinterseh verlauten, zumal auch die Kreis- und Schulverwaltung, das Jugendamt, Kirchen- und politische Vertreter und viele weitere Gäste anwesend waren. „Im Almanach aus dem Jahr 1984 hatten die Verantwortlichen die Arbeit von Mariahof als älteste Jugendeinrichtung im Schwarzwald-Baar-Kreis vorgestellt. Ein beachtlicher Campus mit Fachpersonal und Räumlichkeiten, welche den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zur Entfaltung gibt und sie für das Leben vorbereitet.“

Die Kritik von Sven Hinterseh, Mariahof liege am Ortsrand, wollte Bürgermeister Michael Kollmeier so nicht stehen lassen. Örtlich sei dies zwar richtig, doch dafür bestünden hier weitaus weniger Bauvorschriften für die Erweiterungen. Dafür sei die Verbindung zur Stadt gegeben, etwa durch die Trommler – sie traten auch beim Festakt auf –, die zum Hüfinger Fastnachtsbild zählen, oder auch die städtische Jugendhilfe, die von Mariahof komme.

Im Vorfeld hatten die beiden Jugendlichen gefragt: „Was macht eigentlich ein Bürgermeister?“ Die Antwort war verblüffend: „Er kommt, weil er immer zu Festen eingeladen wird“, dies an Michael Kollmeier aus Hüfingen und seinen Kollegen Micha Bächle aus Bräunlingen gerichtet. Die Vorsitzende des Diözesanverbands Freiburg, Nina Dentiges-Kapur, hob Mariahof nicht nur als Modellstätte der inklusiven Lösung hervor. Hier werde der Grundsatz gelegt, Strukturen an junge Menschen anzupassen, und nicht umgekehrt, hier stehe eine ganzheitliche Sichtweise im Fokus. Hier habe sich gezeigt, dass ein innovatives Team sehr viel möglich machen könne. Obwohl dieses Projekt die Verantwortlichen auch vor große Hürden der Komplexität gestellt habe, habe man den Mut gezeigt, diese inklusive Wohngruppe zu realisieren. Mut, Innovation, Kompetenz und Pioniergeist bescheinigte auch Simon Rettenmeier vom Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg. Von den vielen Anfragen auf Förderung hätten nur zwei bis drei die Chance, die neben einer kreativen nachhaltigen Idee auch eine Menge pädagogisches Know-How voraussetze.

Salz und Brot brachte Gemeindereferent Harald Frey bei der Segnung des neuen Haues mit. Nicht nur der Name „Louise“ für die Wohngruppe sei sinnbildlich, sondern auch diese Gabe, für ein Zuhause, einen Ort des Wohlfühlens, der Liebe und Geborgenheit.

Für das Gebäude zeichnet Architekt Johannes Klorer aus Freiburg mit Laura Martines und Stephan Gumbel verantwortlich. Große Herausforderung auf dem langen Werdegang waren die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg, verbunden mit Materialengpässen. Ansonsten sei man im Zeit- und Kostenplan geblieben.