Mariahof in Hüfingen als Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe hat es sich zur Aufgabe gemacht, im Reformprozess des achten Sozialgesetzbuches eine Vorreiterrolle einzunehmen. Im Februar des Jahres 2022 stellte die Einrichtung deshalb einen Förderantrag beim Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg (KVJS) für ein „Modellvorhaben zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe“, die Förderung wurde im Juli 2022 beschlossen. Durch diese Unterstützung erhält Mariahof die Möglichkeit, neue Ansätze in der inklusiven Jugendhilfe zu erproben. Dies schreibt Mariahof in einer Pressemitteilung.

Die grundlegende Vision der Einrichtung sei es, alle Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung bestmöglich zu unterstützen. Im Fokus stehe dabei eine ganzheitliche Sichtweise auf die individuellen Bedarfe jedes jungen Menschen. Im Zuge des Reformprozesses des SGB VIII, der die Inklusion als zentrales Anliegen verfolgt, habe sich Mariahof dazu entschlossen, innovative Wege zu gehen und eine inklusive Kinder- und Jugendwohngruppe aufzubauen. Aktuell entstehe auf dem Gelände der Einrichtung in Hüfingen ein neues Wohngruppengebäude, in das die inklusive Wohngruppe mit dem Namen „Louise“ im September dieses Jahres einziehen wird.

Die Einrichtung lege großen Wert auf ein breit gefächertes Kooperationsnetzwerk, die Zusammenarbeit mit Eltern, Schulen, Therapeuten sowie allen weiteren relevanten Akteuren. Ein interdisziplinäres Team aus heil- und sozialpädagogischen Fachkräften sorge für eine individuelle und bedarfsgerechte Betreuung und Begleitung der Kinder und Jugendlichen. Dieser ganzheitliche Ansatz ermögliche es, Stärken zu fördern, gemeinsam mit dem jungen Menschen und dessen Familie an individuellen Lernfeldern zu arbeiten und dadurch eine optimale Entwicklung jedes Einzelnen zu unterstützen.

Zentraler Aspekt des inklusiven Ansatzes in Mariahof sei die Schaffung einer unterstützenden und fördernden Umgebung für alle Kinder und Jugendlichen. Dabei werde auch besonderer Wert auf die Sensibilisierung des pädagogischen Personals gelegt. Fort- und Weiterbildungen werden regelmäßig angeboten, um die Fachkräfte darin zu schulen, die Vielfalt der Bedarfe und Fähigkeiten der jungen Menschen zu erkennen und entsprechend individuell darauf eingehen zu können. Mit der inklusiven Kinder- und Jugendwohngruppe setze Mariahof ein starkes Zeichen für Gleichberechtigung, Teilhabe und Inklusion.

Die Einrichtung beweise, dass eine inklusive Jugendhilfe möglich sei und dass die individuellen Bedürfnisse jedes Kindes und Jugendlichen ernst genommen werden können. Durch die eingenommene Vorreiterrolle und das Vorantreiben wichtiger Entwicklungen im Reformprozess des SGB VIII gehe Mariahof einen ersten, wichtigen Schritt und zeige, dass Inklusion in der Kinder- und Jugendhilfe keine Utopie sein muss, sondern vielmehr eine realisierbare Vision für eine bessere, ganzheitliche Betrachtung aller jungen Menschen und eine Verbesserung der Hilfs- und Unterstützungsleistungen in den Hilfen zur Erziehung.