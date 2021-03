Eine spektakuläre Alarmmeldung hat am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr die Hüfinger Feuerwehr herbeigerufen. Ein Fallschirmspringer, so heißt es anfangs, sei nahe der Riedseen, im Bereich der ehemaligen Mülldeponie gelandet – und zwar in den Leitungen der Hochspannungstrasse.

Ein anderes Bild

Vor Ort habe sich jedoch schnell ein anderes Bild ergeben, erläutert Hüfingens Feuerwehr-Kommandant Markus Ziganczuk. Es handelte sich schließlich lediglich um einige Ballons, die vermutlich aus einiger Entfernung verwechselt wurden. Sie „waren nicht bemannt“, sagt Ziganczuk.

Schnell beendet

Bereits um 9 Uhr sei der Einsatz wieder beendet gewesen. Zu tun habe es für die Wehr schließlich nichts gegeben: „Darum kümmert sich der Netzbetreiber selbstständig“, erklärt der K0mmandant.